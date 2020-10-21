Meme Kanserinde Bilgi Kirliliği Tedaviyi Geciktiriyor

Daha gencim, bu yaşta meme kanseri olmam! YANLIŞ! DOĞRUSU: Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda ülkemizde meme kanseri tarama yaşı 40 yaş ve üzeri yıllık olarak belirlenmiştir. Tüm dünyada 40 yaş altı meme kanseri tanı oranı yüzde 5-6 civarında olmasına rağmen ülkemizde bu oran yüzde 16.6 olarak belirlenmiştir. Bu farklılık genç nüfus oranındaki yükseklik ile açıklanmaktadır. 20 yaş sonrası kadınlarda her ay kendi kendine meme muayenesi ve yıllık klinik değerlendirmenin önemi daha da artmaktadır.