Meme Kanseri ve Estetiği Ameliyatı Aynı Anda Yapılabiliyor mu?

Hastalar meme estetiği ameliyatından çıkmış gibi oluyor Operasyondan sonra tekrar tekrar yeni işlemlere gerek duyulmuyor. Ameliyatta meme başı ve meme başının etrafındaki koyu renkli kısım korunuyor. Ameliyattan sonra hastalarda sadece meme küçültme ya da dikleştirme ameliyatından çıkmış gibi iz kalıyor. Ameliyattan birkaç gün sonra telefon ya da klavye kullanmaya başlayabiliyorlar. Hastaların genel olarak bir hafta boyunca dinlenmelerini istiyoruz. 3 hafta sonra günlük işlerine dönerken, 6 hafta sonra spor da yapabiliyorlar.