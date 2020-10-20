Meme Kanseri ve Estetiği Ameliyatı Aynı Anda Yapılabiliyor mu?
Meme kanseri, her 8 kadından 1’inin hayatını herhangi bir dönemde etkileyebiliyor. Ancak bu ameliyatlarda kadınları rahatsız eden konuların başında memenin tamamen kaybedilmesi geliyor. Memenin tümünün çıkarılmasının estetik olarak hastaları mutsuz ettiğine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özcan Gökçe, iki ameliyatın aynı anda yapılıp yapılamayacağı sorusunu yanıtlıyor.
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1
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Tek ameliyatta hem tümör alınıp hem de meme protezi yerleştirilebiliyor. Hastalara, meme başı ve derisini koruyarak, aynı ameliyattan, memesi hala varmış gibi çıkmak önerilebiliyor. Meme başı ve meme derisi koruyucu cerrahi sayesinde, tek ameliyatta hem tümörün alınması hem de meme protezi yerleştirilerek estetik sağlanması mümkün.
2
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Ameliyatta estetik kaygılar olmuyor
Meme tümörü çıkarıldıktan sonra bazı vakalarda gerekirse radyoterapi de uygulanıyor. Aynı ameliyatta, hem meme çıkartılıp, geride meme dokusu bırakılmıyor; hem de protez yerleştirilerek, meme varmış gibi bir görüntüye ulaşılıyor.
3
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Klasik mastektomide, meme derisi ile meme dokusunun tümü çıkartılır ve göğüste düz bir çizgi oluşur. 20 sene önce meme ameliyatları hep bu şekilde yapılmaktaydı. Bu durum estetik açıdan kadınları zorluyor. Artık sadece zorunlu hallerde, örneğin tümör meme derisinin tümünü tutmuşsa, bu şekilde mastektomi yapılıyor. Ancak meme kanserinde önemli olan erken tanıya varmaktır. Erken evrede tümörü yakalayıp estetik meme ameliyatını da kapsayacak şekilde tedavi etmek kıymetli.
4
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Meme başı ve meme derisi koruyucu cerrahi ile meme dokusunun neredeyse yüzde 98’ini çıkarılıyor. Sadece meme başı altındaki küçük birkaç kanal kalıyor. Bu da neme dokusunun yaklaşık yüzde 2 sini oluşturuyor. Şimdiye kadar kalan bu kanallardan nüks mene kanseri geliştiği gösterilmedi.
5
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Nasıl görüneceği 3 boyutlu simulasyonla belirleniyor
Bilgisayarlı sistemler kullanılarak, ameliyat sonrasında memenin nasıl görüneceğine dair, 3 boyutlu görüntülere ulaşılabiliyor. Ameliyat sonrasında memenin nasıl görüneceği, hastanın üzerinde 3 boyutlu olarak simule edip, televizyona yansıtarak hastaya gösterilebiliyor. Bu planlamalar yapıldıktan sonra ameliyat günü genel cerrahi hekimi ile beraber ameliyata giriliyor.
6
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Öncelikle genel cerrahi hocası meme başı ve meme derisi koruyucu mastektomi işlemini yapıyor. Daha sonra koltuk altından lenf düğümlerinin örneklenmesi yapılıyor. Eğer sonuç temiz gelirse, bu hastanın radyoterapi görmeyeceği anlamına geliyor. Radyoterapi görmeyecek ve meme korunacaksa, bu hastalara protez uygulanıyor. Radyoterapi ihtimali varsa genişletici denilen balon meme altına yerleştiriliyor.
7
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Hastalar meme estetiği ameliyatından çıkmış gibi oluyor
Operasyondan sonra tekrar tekrar yeni işlemlere gerek duyulmuyor. Ameliyatta meme başı ve meme başının etrafındaki koyu renkli kısım korunuyor. Ameliyattan sonra hastalarda sadece meme küçültme ya da dikleştirme ameliyatından çıkmış gibi iz kalıyor. Ameliyattan birkaç gün sonra telefon ya da klavye kullanmaya başlayabiliyorlar. Hastaların genel olarak bir hafta boyunca dinlenmelerini istiyoruz. 3 hafta sonra günlük işlerine dönerken, 6 hafta sonra spor da yapabiliyorlar.
8
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Önemli olan kanseri erken evrede yakalamak
Ameliyatın başarılı olması için en önemli kriter tümörü erken evrede yakalamak. Bu nedenle özellikle 40-50 yaş arası tüm kadınların mutlaka yılda 1 kere mamografi, ultrasonografi, muayene yaptırması, hatta her kadının 20 yaşından sonra ultrason ve muayene ile 40 yaşlarına kadar hazırlanması ve meme kontrollerini yaptırması son derece önemli.
9
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Ayrıca ailesinde meme kanseri vakası olan bir kişinin yaklaşık 17 kat daha fazla risk altında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle ailesinde meme kanseri öyküsü olanlar mutlaka takipleri daha önce yaptırmalıdır. Ancak her kadın 40-50 yaş arasında mutlaka tarama mamografisinden yılda 1 defa geçmelidir.