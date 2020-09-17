Meme Kanseri Tedavisinde Etkili Gıdalar Nelerdir?

Kemoterapi sırasında tüketilenler doktora danışılmalı Sağlıklı bireylerde meme kanseri riskini azaltmak amacı ile bu gıdaların tüketimi öneriliyor. Ancak, bu doğal gıdaların tüketimi ile ilgili dikkatli olunması gereken önemli bir nokta var: Meme kanseri tanısı ile tedavi gören hastaların özellikle kemoterapi sırasında, doğal gıdalar ile kemoterapi ilaçları arasında etkileşim olabileceğini bilmesi ve kullanmaması gereken gıdalar ile ilgili olarak kendi hekimlerine danışmaları önemlidir.