Meme Kanseri İle Mücadele: Akdeniz Tipi Beslenin

Dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser tipi, meme kanseri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her yıl 2.1 milyon kişiye meme kanseri teşhisi konuluyor. Yine dünyada yılda 627 bin kadının meme kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ülkeler arasında sıklığı değişmekle beraber her 8 ile 12 kadından biri ömür boyu meme kanserine yakalanma riskine sahip.