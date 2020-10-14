Mehtap Elaidi İlkbahar/Yaz 2021 Koleksiyonu

Mehtap Elaidi daha sonra dünyanın özüne döndü ve varoluşun başlangıcı olan okyanus va balıklardan esinlenerek iki özel desen yaptı, bazı parçalarda da balık desenini nakış olarak işledi. Pandemi sürecinde özüne dönerek kendini toparlayan doğamıza gönderme olarak capcanlı soyut çiçek desenleri de koleksiyona ekledi. FW2021 koleksiyon çekiminde her şeye rağmen beton aralarından fışkıran yeşilliklere gönderme yapan tasarımcı bu dönemde her şeyden çok umuda ihtiyacımız olduğu için bu görseli de SS21 koleksiyonunda bir desene de taşıdı.