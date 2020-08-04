Meghan Markle Hakkında Bilmeniz Gereken 13 Gerçek

Prens Harry ile nişanlanması, kraliyete gelin gidişi, bebeği, saraydan ayrılması, düşes unvanını terk etmesi ve daha yaptığı pek çok şey ile olay olan Meghan Markle hakkında az bilinen gerçekleri anlatıyoruz!
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4 Ağustos 1981 doğumlu olan Meghan Markle, Aslan burcu. Ona bakınca tipik bir Aslan olduğunu anlamak oldukça kolay!
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Afro Amerikalı bir anne ve Amerikalı bir babadan dünyaya gelen Meghan, melez.
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Tam ismi Rachel Meghan Markle.
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Meghan, her ne kadar oyunculuk yapsa da aslında mezun olduğu alan çok farklı. 2003 yılında mezun olduğu Northwestern Üniversitesi'nde İletişim ve Uluslararası İlişkiler okudu.
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Henüz genç bir kızken, 17 yaşında ABD'li şarkıcı Tori Amos'un 1000 Oceans şarkısının klibinde oynadı.
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Meghan Markle, Arjantin Büyükelçiliği'nde staj yapmış ve akıcı bir şekilde İspanyolca konuşabiliyor.
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Dünyada oldukça nadir görülen bir özelliğe sahip; hem sağ hem de sol elini kullanabiliyor. Bu durumun tıptaki adı ise ambidextrous.
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Meghan Markle ile William Shakespeare akraba olabilir! Söylenenlere göre, Markle ve Shakespeare 13 kuşak öncesinden 5. göbekten kuzenler. Bundan Meghan'ın haberi var mı bilemiyoruz...
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Prens Harry, Meghan Markle'ın ilk evliliği değil. Markle, film yapımcısı Trevor Engelson ile 2011 yılında evlendi ve 2 yıl sonra boşandı.
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Prenslerin, daha önce evlenip boşanan biri ile evlenmesi sarayda pek görülen bir durum değil. Prens Harry'nin, Meghan Markle ile evleneceği duyurması pek çok açıdan olay olmuştu. Meghan'ın oyunculuk yapması, ABD'li bir melez olması, daha önce bir evlilik yapmış olması kraliyetin tepkisini çekmişti.
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Prens Harry ile evlendiğinde 36 yaşında olan Meghan Markle, 'en yaşlı kraliyet gelini' unvanına sahip.
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9 Mayıs 2018'de evlenen Prens Harry ile Meghan Markle'ın aşkı tüm dünyada olay olmuştu. Romantik aşkın kahramanlarından Prens Harry, Meghan Markle'ın nişan yüzüğünü kendisi tasarlamıştı. Öyle ki bu yüzük, 1997'de hayatını kaybeden Prenses Diana'nın son koleksiyonundan iki pırlanta içeriyor.
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Prens Harry, eğer annesi hayatta olsaydı eşi Meghan Markle ile aralarından su sızmayacağını söylüyor, "Sorgusuz sualsiz birbirlerine çok yakın olurlardı. Annem eğer burada olsaydı muhtemelen aralarından su sızmazdı. Meghan annemin en yakın arkadaşı olurdu" diyor.