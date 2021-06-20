Mayo Modelleri 2021: İşte Bu Yaz Her Yerde Göreceğiniz Mayolar

Her şey henüz normale dönmemiş olsa da bu yaz çeşitli mayoları göreceğiniz plajda veya havuz kenarında biraz zaman geçirebileceksiniz. 2021’de hakim olan bazı moda trendlerine önceden aşina olsanız bile bu yaz mayolarda hangi modellerin ön plana çıkacağını kestiremiyor olabilirsiniz. İşte size yardımcı olacak bu yaz ön plana çıkan bazı mayo modelleri…