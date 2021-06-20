Mayo Modelleri 2021: İşte Bu Yaz Her Yerde Göreceğiniz Mayolar
Yazın gelmesi ve covid-19 pandemisinde azalan vaka sayılasıyla birlikte artık tatil planları da yapılmaya başlandı. Hal böyleyken, yaz tatili deyince akla ilk gelen havuz ve denizler için mayo alışverişleri için de araştırmalar başlamış oldu. Peki bu yaz hangi mayolar trend olmaya aday, hangilerini 2021 mayo modelleri arasında görebileceğiz? İşte sizin için hazırladığımız küçük ama çok etkili bir liste…
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Her şey henüz normale dönmemiş olsa da bu yaz çeşitli mayoları göreceğiniz plajda veya havuz kenarında biraz zaman geçirebileceksiniz. 2021’de hakim olan bazı moda trendlerine önceden aşina olsanız bile bu yaz mayolarda hangi modellerin ön plana çıkacağını kestiremiyor olabilirsiniz. İşte size yardımcı olacak bu yaz ön plana çıkan bazı mayo modelleri…
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2021 yazında yüksek bel bikiniler ve tek parça mayolar geri dönüş yapıyor. Bu modaya çiçek desenli baskılar, şirin ve retro bir görünüm sunan papatya desenler bu yaz her yerde karşımıza çıkacak.
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Bu yıl mayolara daha fazla ilgi gösterecek bir diğer detay ise bağcıklı fiyonk, ip gibi süslemeler olacak.
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Mayolar 2021'de asimetri, pastel ve kesikler ön planda
Modacılar, 2021'de yaz mayolarında asimetri, pastel ve kesiklerin görüleceğini tahmin ediyorlar. Asimetrik seçenekler, bir tarafta fiyonk veya kesik gibi detayları içerebilir, ayrıca tek omuzlu takım mayolar da oldukça popüler.
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Şeker pembe ve bebe mavisi, su yeşili favorimiz
Renk olarak ise yenebilecek kadar güzel görünen Yenebilecek kadar güzel görünen pasteller, bebek mavileri, şeker pembeler, su yeşili ve soluk morları tercih edin.
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2021 yazında mayolarda hayvan baskıları ve danteller hakim
Bu yaz ilk sırada hayvan baskılı mayo desenleri var. Bu trend zaten bu yıl şapkalarda, pantolonlarda ve tırnak sanatında da görüldü, bu yüzden havuzda veya plajda leoparlara, ineklere, dalmaçyalılara, yılanlara, zebralara ve çitalara selam vermeye hazır olun.
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Elbette her şeyden önemlisi vücut tipinize en uygun mayo ve bikiniyi seçmeniz. Rengi ve kesimleri kıvrımlarınızı belli edebilecek ancak abartıya kaçmayacak şekilde tercih etmenizde fayda var. Doğru seçimlerle mutlu bir yaz geçirmenizi dileriz...