Mavi Dolunay Geliyor! İşte Mavi Ayın Burçlara Etkileri

YENGEÇLER VE YÜKSELEN YENGEÇLER Sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda gerçekleşen bu dolunay sizlere önemli bir arkadaşlığın ve dostluğun hayatınızdaki yerini ifade edecek. Hayatına yeni insanlar ve yeni dostluklar da dâhil olurken bazı arkadaşlıklarını da bitirebilirsin. Arkadaşlık ve dostluk konuları üzerine yeni anlayış kalıpları kazanabilirsin. Bir dileğine veya umuduna kendini daha yakın hissedebilir ve olayların bu yönde gelişmesini deneyimleyebilirsin. Her zaman daha iyi bir yol vardır ancak, onu ararsan bulabilirsin. Aşk hayatında gelişen sürpriz gelişmeler artık önüne geçilemez noktada olabilir. Bunu yönetmek elinde olacak. Artık özgürleş ve cesur ol. Duygularınızı ortaya koyun ve sevginizin peşinden koşmaktan korkmayın. İş hayatınızda sürpriz bir yol ayrımına gidebilirsiniz. Bu durum sizi kaygılandırmasın. Kayıp gibi görünen bir şey büyük bir kazanım haline dönüşecek.