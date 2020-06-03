Matsutake Mantarı İle Tanışın! İşte Sağlığa Faydaları

Matsutake mantarının faydaları Matsutake mantarları, sağlıklı bir diyet için gerekli tüm vitamin/mineralleri içerir; iyi bir B vitamini, D vitamini, protein, bakır, potasyum, çinko ve selenyum kaynağıdır. Yabani mantarlarda bol miktarda bulunan B vitaminleri bağışıklık sistemine yardımcı olur, sinir ve kalp sağlığını destekler, vücudun şeker metabolizması yani enerji sistemi için gerekli hammaddelerin parçalanıp, enerji elde edilmesini sağlar ve kan şekeri düzeyinin dengelenmesine yardımcı olur.