Matsutake Mantarı İle Tanışın! İşte Sağlığa Faydaları

Matsutake mantarını daha önce duymuş muydunuz? Dünyanın en pahalı yiyeceklerinden biri olan bu mantar çeşidini ve sağlığa faydalarını Uzman Diyetsiyen Şebnem Kandıralı Yıldırım anlatıyor.
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Matsutake mantarı nedir?
Dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında gösterilen matsutake mantarı baharatlı çam ve tarçın aroması ve tadı ile diğer yabani mantarlardan ayrılır. Matsutake mantarları çam ağaçlarına yakın bulunduklarından çam mantarları olarak da bilinmektedir.
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Nerede yetişir?
Matsutake mantarları Japonya, Kore ve dünyanın birçok yerinde bulunabilir. Ancak, lezzet ve besin değeri bakımından en çok arananları Kuzeybatı Pasifik'te yetişenlerdir. Ekim - Aralık ayları arasında bulunmaktadır.
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Genç, kapalı başlıklı Matsutake, Japonya'da ormanların doğal tıbbı olarak kabul edilmiştir. Matsutake mantarı, Türkiye'de ise sedir ağaçlarının altında yetişmekte ve kilogram fiyatı 85-100 Dolar arasında Japonya’ya ihraç edilmektedir.
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Matsutake mantarının faydaları
Matsutake mantarları, sağlıklı bir diyet için gerekli tüm vitamin/mineralleri içerir; iyi bir B vitamini, D vitamini, protein, bakır, potasyum, çinko ve selenyum kaynağıdır. Yabani mantarlarda bol miktarda bulunan B vitaminleri bağışıklık sistemine yardımcı olur, sinir ve kalp sağlığını destekler, vücudun şeker metabolizması yani enerji sistemi için gerekli hammaddelerin parçalanıp, enerji elde edilmesini sağlar ve kan şekeri düzeyinin dengelenmesine yardımcı olur.
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Mantarlar ayrıca kabızlık sorunlarını gidererek, sindirimi uyarmaya yardımcı olan diyet lifi bakımından zengindir, hem doymuş hem de doymamış yağ bakımından düşüktür.
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100 gram matsutake mantarı tavsiye edilen günlük alınması gereken (RDA) D vitamini ve B3 vitaminin (niasin) en az %200’ünü, potasyumun %49’unu ve bakırın %100’ünü içerir. B3 vitamini besinlerin enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olur, D Vitamini vücudun kalsiyum emilimine olanak sağlar, potasyum kan basıncını düşürür ve bakır, kırmızı kan hücrelerinin oluşmasına yardımcı olur.
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Matsutake, içerdiği glikan ve polisakkaritlerden dolayı doğal bir kanser önleyici ilaç olarak kabul edilmektedir, ancak bu iddiayı destekleyen az sayıda tıbbi çalışma vardır. Bununla birlikte geleneksel şifacılar, çam mantarının, çeşitli kanser hücrelerinin büyümesini durdurabildiğini ve hiçbir yan etkisi olmadığını söylemektedir.
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Düzenli miktarda tüketimin en tehlikeli kanserleri bile önleyebileceğine inanılmaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma da, matsutake mantarının farklı karsinomların boyutunun azaltılmasında yüzde 85’lik bir başarı oranına sahip olduğu sonucuna varılmıştır.