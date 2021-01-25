Maskeli Beşler Serisi Filmleri - Maskeli Beşler Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

3. Maskeli Beşler: Kıbrıs Maskeli beşler serisinin başarılı olması devam filmlerinin gelmesine neden olmuştur. Yeni hikayelerle kahramanlarımız tekrardan karşımız çıkmışlardır. Tabi daha eğlenceli ve daha sakar olarak yeni maceralara atılacaklardır. Yaptıkları her işte çuvallayan Maskeli Beşler artık daha düzgün bir hayat sürmeye karar verirler. Suçtan ve beladan uzak durmak için kendilerine söz verirler. Ancak, Rocky Selim adındaki eski bir suç patronunun onlara bir iş teklif etmesi ile planları bozulur ve kendilerini Kıbrıs’ta bir otelde bulurlar. Filmin vizyon tarihi 10 Ocak 2008'dir.