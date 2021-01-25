MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKültür Sanat Maskeli Beşler Serisi Filmleri - Maskeli Beşler Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Maskeli Beşler Serisi Filmleri - Maskeli Beşler Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Maskeli Beşler Serisi Filmleri - Maskeli Beşler Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Film izlemeyi sevmeyen kişilerin sayısı oldukça azdır. Genel olarak birçok kişi boş vaktini film izleyerek geçirmektedir. Farklı yabancı film seçenekleri bulunduğu gibi Türk sinemasına ait olan birçok filmde bulunmaktadır. Maskeli beşler serisi filmleri - Maskeli beşler serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki tüm bilgileri sizlere derledik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Günümüzdeki yerli sinema genel olarak komedi ağırlıklıdır. Oldukça eğlenceli ve seyirciyi memnun eden bu komedi filmlerini izleyerek vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Başarılı bir komedi serisi olan Maskeli Beşler birçok ünlü oyuncuyu aynı çatı altında toplamayı başarmıştır. Kaliteli bir kadro sayesinde ortaya son derece eğlenceli bir yapım çıkmıştır.

2
Abone Olgoogle-news

Her hikayesi çok eğlenceli olan Maskeli Beşler, 2005 yılında başladığı serüveni 2008 yılındaki serinin son halkası ile noktalamıştır. Filmde yer alan karakterler çok sevilmiş ve hafızalara kazınmıştır.

3
Abone Olgoogle-news

Hem kamera arkası hem de kamera önü son derece eğlenceli geçen Maskeli Beşler serisi yerli sinemanın unutulmaz komedi filmleri arasına girmeyi başarmıştır.

4Maskeli Beşler Serisi Filmleri ve İsimleri
Abone Olgoogle-news

Maskeli Beşler Serisi Filmleri ve İsimleri

Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

Maskeli Beşler: Irak

Maskeli Beşler: Kıbrıs

5Maskeli Beşler: İntikam Peşinde Konusu
Abone Olgoogle-news

Maskeli Beşler: İntikam Peşinde Konusu

Maskeli Beşler filminde başlıca karakterler aynı hapishaneden arkadaş olan Tezcan, Bahattin, Kamil, Murat ve Zeki’dir. Hapishanede arkadaş olan 5 kişi cezaları bittikten sonra yeni bir hayata başlamak ister. Hapishanede onlara çok yardımcı olan gardiyanı çıkınca ziyarete giderler. Salih ismindeki bu gardiyanın hasta bir oğlu vardır ve ameliyat olmazsa ölecektir. Maskeli beşler bu duruma el atmaya karar verir. Film 28 Ekim 2005 tarihinde vizyona girmiştir.

6Maskeli Beşler: İntikam Peşinde Oyuncuları
Abone Olgoogle-news

Maskeli Beşler: İntikam Peşinde Oyuncuları

Şafak Sezer

Peker Açıkalın

Mehmet Ali Alabora

Cengiz Küçükayvaz

Sümer Tilmaç

Melih Ekener

Maskeli Beşler: İntikam Peşinde Yönetmeni: Murat Aslan

72. Maskeli Beşler: Irak
Abone Olgoogle-news

2. Maskeli Beşler: Irak

Serinin bu devam filminde eğlenceli kahramanlarımız yine kendilerine bir vazife çıkaracak ve bu sefer rotaları Kuzey Irak olacak. Maskeli Beşler adıyla ünlenen 5 arkadaş Kuzey Irak’ta yer alan petrol kuyularını ele geçirmek için Irak’a gitmeye karar verirler.

8
Abone Olgoogle-news

Bu bölgeye giderek vanaları açarak Türkiye’ye petrol ulaştırma hayalleri vardır. Ancak, işler bekledikleri gibi gelişmeyecektir. Film 11 Ocak 2007 tarihinde vizyona girmiştir.

9Maskeli Beşler: Irak Oyuncuları
Abone Olgoogle-news

Maskeli Beşler: Irak Oyuncuları

Şafak Sezer

Peker Açıkalın

Atilla Sarıhan

Cengiz Küçükayvaz

Melih Ekener

Erdal Tosun

Maskeli Beşler: Irak Yönetmeni: Murat Aslan

103. Maskeli Beşler: Kıbrıs
Abone Olgoogle-news

3. Maskeli Beşler: Kıbrıs

Maskeli beşler serisinin başarılı olması devam filmlerinin gelmesine neden olmuştur. Yeni hikayelerle kahramanlarımız tekrardan karşımız çıkmışlardır. Tabi daha eğlenceli ve daha sakar olarak yeni maceralara atılacaklardır. Yaptıkları her işte çuvallayan Maskeli Beşler artık daha düzgün bir hayat sürmeye karar verirler. Suçtan ve beladan uzak durmak için kendilerine söz verirler. Ancak, Rocky Selim adındaki eski bir suç patronunun onlara bir iş teklif etmesi ile planları bozulur ve kendilerini Kıbrıs’ta bir otelde bulurlar. Filmin vizyon tarihi 10 Ocak 2008'dir.

11Maskeli Beşler: Kıbrıs Oyuncuları
Abone Olgoogle-news

Maskeli Beşler: Kıbrıs Oyuncuları

Mehmet Ali Erbil

Şafak Sezer

Peker Açıkalın

Atilla Sarıhan

Cengiz Küçükayvaz

Seray Sever

Deniz Akkaya

Hakan Ural

Necmi Yapıcı

Melih Ekener

Maskeli Beşler: Kıbrıs Yönetmeni: Murat Aslan

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi