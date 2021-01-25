Maskeli Beşler Serisi Filmleri - Maskeli Beşler Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Film izlemeyi sevmeyen kişilerin sayısı oldukça azdır. Genel olarak birçok kişi boş vaktini film izleyerek geçirmektedir. Farklı yabancı film seçenekleri bulunduğu gibi Türk sinemasına ait olan birçok filmde bulunmaktadır. Maskeli beşler serisi filmleri - Maskeli beşler serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki tüm bilgileri sizlere derledik.
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Günümüzdeki yerli sinema genel olarak komedi ağırlıklıdır. Oldukça eğlenceli ve seyirciyi memnun eden bu komedi filmlerini izleyerek vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Başarılı bir komedi serisi olan Maskeli Beşler birçok ünlü oyuncuyu aynı çatı altında toplamayı başarmıştır. Kaliteli bir kadro sayesinde ortaya son derece eğlenceli bir yapım çıkmıştır.
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Her hikayesi çok eğlenceli olan Maskeli Beşler, 2005 yılında başladığı serüveni 2008 yılındaki serinin son halkası ile noktalamıştır. Filmde yer alan karakterler çok sevilmiş ve hafızalara kazınmıştır.
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Hem kamera arkası hem de kamera önü son derece eğlenceli geçen Maskeli Beşler serisi yerli sinemanın unutulmaz komedi filmleri arasına girmeyi başarmıştır.
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Maskeli Beşler Serisi Filmleri ve İsimleri
Maskeli Beşler: İntikam Peşinde
Maskeli Beşler: Irak
Maskeli Beşler: Kıbrıs
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Maskeli Beşler: İntikam Peşinde Konusu
Maskeli Beşler filminde başlıca karakterler aynı hapishaneden arkadaş olan Tezcan, Bahattin, Kamil, Murat ve Zeki’dir. Hapishanede arkadaş olan 5 kişi cezaları bittikten sonra yeni bir hayata başlamak ister. Hapishanede onlara çok yardımcı olan gardiyanı çıkınca ziyarete giderler. Salih ismindeki bu gardiyanın hasta bir oğlu vardır ve ameliyat olmazsa ölecektir. Maskeli beşler bu duruma el atmaya karar verir. Film 28 Ekim 2005 tarihinde vizyona girmiştir.
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Maskeli Beşler: İntikam Peşinde Oyuncuları
Şafak Sezer
Peker Açıkalın
Mehmet Ali Alabora
Cengiz Küçükayvaz
Sümer Tilmaç
Melih Ekener
Maskeli Beşler: İntikam Peşinde Yönetmeni: Murat Aslan
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2. Maskeli Beşler: Irak
Serinin bu devam filminde eğlenceli kahramanlarımız yine kendilerine bir vazife çıkaracak ve bu sefer rotaları Kuzey Irak olacak. Maskeli Beşler adıyla ünlenen 5 arkadaş Kuzey Irak’ta yer alan petrol kuyularını ele geçirmek için Irak’a gitmeye karar verirler.
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Bu bölgeye giderek vanaları açarak Türkiye’ye petrol ulaştırma hayalleri vardır. Ancak, işler bekledikleri gibi gelişmeyecektir. Film 11 Ocak 2007 tarihinde vizyona girmiştir.
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Maskeli Beşler: Irak Oyuncuları
Şafak Sezer
Peker Açıkalın
Atilla Sarıhan
Cengiz Küçükayvaz
Melih Ekener
Erdal Tosun
Maskeli Beşler: Irak Yönetmeni: Murat Aslan
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3. Maskeli Beşler: Kıbrıs
Maskeli beşler serisinin başarılı olması devam filmlerinin gelmesine neden olmuştur. Yeni hikayelerle kahramanlarımız tekrardan karşımız çıkmışlardır. Tabi daha eğlenceli ve daha sakar olarak yeni maceralara atılacaklardır. Yaptıkları her işte çuvallayan Maskeli Beşler artık daha düzgün bir hayat sürmeye karar verirler. Suçtan ve beladan uzak durmak için kendilerine söz verirler. Ancak, Rocky Selim adındaki eski bir suç patronunun onlara bir iş teklif etmesi ile planları bozulur ve kendilerini Kıbrıs’ta bir otelde bulurlar. Filmin vizyon tarihi 10 Ocak 2008'dir.