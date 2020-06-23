Maske Kullanırken Cilt Sorunları Nasıl Önlenir?

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde yapılan çalışmalar virüsün yayılımının önlenmesinde maskelerin önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Öyle ki 2 taraf da maske takınca virüsten korunma yaklaşık yüzde 98,5 gibi yüksek bir orana ulaşıyor. Uzmanlar da her fırsatta; “Maske takmadan toplu alanlarda bulunmayın” uyarısında bulunuyorlar. Bu nedenle maske takmayı ihmal etmememiz çok önemli. Ancak virüsten korunmamızda en büyük silahlarımızdan biri olan maskeler, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bize oldukça zor anlar yaşatabiliyor.