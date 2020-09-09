Mars Retrosu Hayatımıza Neler Getiriyor?

Yükselen İkizler Önceliklerinizi ileriye yönelik plan ve projeleriniz için savaşmaya adayacaksınız. Umutlar evinizde yeni heyecanlar ve keşifler çıkabilir önünüze. Bu projeleri ortaya çıkartmak, yeni projeler içerisinde olmak, bilhassa çalışma hanenizde erkek arkadaşlarınız varsa erkek iş gücü, erkek savunma sanayi kendinizi ifade etme alanlarında çalışıyorsanız, bu çalışma düzeninde fayda ve güzellikler getirebilir bu altı aylık serüven. Fakat umudunuzun bittiğini düşünebilirsiniz. Tıkanıklıklar söz konusu olabilir. Bu tıkanıklıklar maddi kaynaklı olabilir. 8.ev konularınızı planlayıp programlamak fayda sağlayacak.



Yani giderleriniz, ameliyatlarınız, borçlarınız, ödenekleriniz sizi kısıtlayan etkiler ne ise ya da müşterek kazançlarınız. Bir şey yapmak istediğinizde biriyle yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eşinizin ya da ortağınızın size sağladığı imkan ve olanakları fırsata çevirmek için mücadele edeceksiniz. Belki de hiç beklemediğiniz anda bir miras size bu imkanların kapısını aralayacak. Geçirmek zorunda olduğunuz cerrahi müdahalelerin de zamanı gelip geçiyor olabilir. Sağlıkla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Kullanmanız gereken sembol, tuvaletinizde (gider diye düşünelim) Satürn ’yen bir obje taşımak ve bunun kırmızı bir obje olması önemli.