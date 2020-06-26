Mars Koç Burcunda! İşte Mars Koç Transiti ve Burçlara Etkileri...

Bu seferki Koç seyri gerileme hareketi ile de buluşacak. Önceki yıllardan farklı olarak bu sefer ‘hak’, ‘hukuk’ ve ‘adalet’ mekanizmamızı devreye sokacağız. Çok ilginç değil mi? Bizi durdurmak için aktif bir renk olan kırmızının kullanılması. Trafik ışıkları, hakemin kırmızı kartı, dur! levhaları ve bir dolu uyarı kırmızı ve tonlarıyla sembolize ediliyor. Diğer yandan canlılığı, aktifliği, hızlı tüketimi gösteren renk de kırmızı. Birçok fast-food zincirinin amblem ve logo çalışmalarında bu rengi görmemiz boşuna değil. Kızgınken, öfkeliyken kendimizi durdurmak ne kadar zor bir deneyim… Fakat önümüzdeki süreçlerde bu deneyime vakıf olacağız. Dörtnala, doludizgin, hararetli bir Mars Transiti geliyor. Hem de altı ay boyunca sürecek ve bitiş tarihi 7 Ocak 2021 olacak.