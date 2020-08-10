Mars Gerilemesinin Burçlara Etkileri! Bu Tarihlerde Harekete Geçmeyin

Normal koşulda 6 hafta bir burçta kalan gezegen bu süreçte 6 ay kalacak. Gerileme hareketi yapması bunun daha uzun bizle hareket etmesine neden olacak. Aslında Mars Koç burcunda rahat eder. Doğasını olduğu gibi ortaya koyar. Buradaki çizgileri iyi belirlemelisiniz. Eğer korkutarak ya da tehdit ederek ya da meydan okuyarak değil örnek olarak sevgi dolu hareket etmelisiniz. Muhtemelen birçok insan aksini yapacak ama bu insanlardan biri siz olmayacaksınız. Kas ağrıları, kırıklar, kas zedelenmeleri, menüsküs, ufak sakatlanmalar vs. gibi konulara dikkat edin. Bel ve sırt ağrıları. Ya da sinir sıkışmaları gibi bazı hastalıklar her zamankinden daha fazla hissedilebilir. Dolaşım bozukluklarına dikkat edin.