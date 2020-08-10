Mars Gerilemesinin Burçlara Etkileri! Bu Tarihlerde Harekete Geçmeyin
9 Eylül -14 Kasım arası Mars koç burcunda gerileme hareketi yapacak. Bu durum 180 km hızla giderken aniden frene asılmak gibidir. Kendiniz maceralar içine atılmak yerine korumayı seçmelisiniz. Sınırları aşırı zorlamamanız gereken bir dönem.
2020 yılına Mars yay burcunda başladık, sonra 16 şubatta Mars oğlak burcuna geçti.30 Mart’ta Mars kova seyri başladı.13 mayısta Mars balık ve bu yıl sonuna kadar Mars koçta kalacak.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Normal koşulda 6 hafta bir burçta kalan gezegen bu süreçte 6 ay kalacak. Gerileme hareketi yapması bunun daha uzun bizle hareket etmesine neden olacak. Aslında Mars Koç burcunda rahat eder. Doğasını olduğu gibi ortaya koyar. Buradaki çizgileri iyi belirlemelisiniz. Eğer korkutarak ya da tehdit ederek ya da meydan okuyarak değil örnek olarak sevgi dolu hareket etmelisiniz. Muhtemelen birçok insan aksini yapacak ama bu insanlardan biri siz olmayacaksınız. Kas ağrıları, kırıklar, kas zedelenmeleri, menüsküs, ufak sakatlanmalar vs. gibi konulara dikkat edin. Bel ve sırt ağrıları. Ya da sinir sıkışmaları gibi bazı hastalıklar her zamankinden daha fazla hissedilebilir. Dolaşım bozukluklarına dikkat edin.
2
Abone Ol
Bu dönem patlamalar, terör olayları ülkeler arası orduların ayaklanması gibi konuları oldukça vurguluyor. Mümkün oldukça agresif yönelimler sergilemeyin. Evet her zamankinden daha dürtüsel ve sinirli hissedebilirsiniz kendinizi ama en azından siz astroloji bilen ve bunu okuyan birisiniz.
Mars Retro’su Merkür Retro’su gibi olmasa da içinde eylem savaş ve güç barındıran şeylerden sizi uzak tutar.
3
Abone Ol
Mars Retro’sunu anlamak için bir örnek verelim.
Mesela tüm astrologlar veya geçmiş kadim astrologlar Venüs gerilemesinde evlenilmesini uygun bulmazlar. Kişinin zorluklarla engellerle karşılaşılacağı düşünülür. Ya da o evliliğin huzursuz olacağı hakkında fikir verilir.
2020 yılında Venüs gerilemesi vardı ve tüm evleneceklerin en büyük derdi bu gerilemeydi. Ne olacak ve olur mu diye çok soru aldık?
Biz astrologlar üzerimize düşeni yaptık ve o tarihlerde olmamasını önerdik. Bunu da 2019 yılında söyledik.
4
Abone Ol
Şimdi gelelim bu tarihler neydi?
12 Mayıs-25 Haziran arası Retro harekette gerçekleşecek. Geri hareketin en belirgin etkisi 12 Mayıs’ta başlasa da 3 Nisan'dan itibaren etkileri hissediliyordu.
Yani genelde bana kim sorduysa Nisan başıyla 15 Temmuz tarihine kadar olan aralıkta önermedim. Yani hatta şöyle dedim. Bu zorlu bir süreç olabilir sizler bu tarihte evlenmek zorunda olsanız bile bu zorlukları aşma yönünde olun. Nitekim sonuca gelelim.
5
Abone Ol
Gerçekten o tarihler arasında ülkede kimse evlenemedi.
Evlenme daireleri kapandı. 2020 Yılında Venüs gerilemesinde gerçekten kimseye evlenmek nasip olmadı. Bu bilgi ilgi çekici. Bunu 200 yıl sonra şayet dünya kalırsa astrologlar sorgulayacak.
6
Abone Ol
Peki bu Mars gerilemesinde ne yapmalıyım?
Neyi kabul ettiğinize neyi yerine getireceğinize ne için mücadele ettiğinize ve tutkularınızı doyurmak adına ne yapmaya gönüllü olduğunuza dikkat edin.
Mars Retro’su, geçmiş stratejilerinizi veya geçmişte neden kazanmadığınızı bekli de neden kaybettiğinizi keşfedip yeni bir yol sunabilir size. Belki bu dönem yeniden düşünmeniz ve gerekirse hatalı olduğunuzu kabul etmeniz için iyi bir zamandır.
7
Abone Ol
Eğer bu dönemlerde eylem gerektiren şeylere ihtiyaç duyarsanız acele etmeyin. Taşınma, tüp bebek sahibi olma, ameliyat olma (doktorunuz uygun buluyorsa buna karışmayın) polis, hukuk, şikâyet ve davalar gibi konulara ayrıca dikkat etmelisiniz.
13 Ekim civarından Merkür gerilemesi başlayacak. Yanlış iletişim veya yanlış anlaşılmalar kolayca bir savaşa dönüşebilir. İçinizdeki savaşçıya hükmetmeniz ve kontrol etmeniz gerekmektedir.
8
Abone Ol
Astrolojide Mars gezegeni ne yapar?
Mars gezegeni savaşma gücümüzün ifade ediş tarzıdır. Harekete geçme şeklimiz, her yiğidin bir yoğurt yeme şekli vardır. İşte Mars o şekli gösterir bizlere. Cesaretli olma, lider ruh, zorluklara karşı pes etmeyen, dayanıklı olma halimizdir bizim. Ani kızgınlıklarımız, fevri parlamalarımız da irade gücümüzle müdahale edebileceğimiz olumsuz özellikleri barındırmaktadır.
9
Abone Ol
Mars’ın savaşı hayata tutunma savaşıdır. Düştükçe tekrar ayağa kalkma gücüdür. Gözden akan damlaları silip yeniden başlama iradesidir. Mars Koç ve Akrep burçlarının yöneticiliğini yapar. Mars ateş elementine sahip küçük bir kıvılcımı bekleyen benzin deposunun patlamaya hazır enerji yüküdür. Mars ağaca yıldırım düşer gibi öfkenin şiddetidir.
Mars gezegeni dayanıklılığımızdır. Yani bizim sabrımızdır. Dayanma gücümüzdür. Yaşam içerisinde zorluklar yaşıyoruz, yoruluyoruz, bazen bıkkınlıklarımız da oluyor. Yine mi ben diyoruz değil mi? O zamana mars gezegenimizi çalıştıralım.
10
Abone Ol
Burcunuza göre nasıl değerlendirebilirsiniz?
09 EYLÜL-14 KASIM ARASINDA!
Koç: Savaşa hazır bir savaşçı gibi olabilirsiniz. Koç burcu, bol miktarda enerjiye sahip bir yerleşim yeridir. Bazen bu enerjiyi verimli bir şekilde kullanamadıklarında öfke, hayal kırıklığı ve sabırsızlığa dönüşebilir. Koç burcu, enerjisini serbest bırakmak için fiziksel bir şeye ihtiyaç duyar. Ne istediklerini ve nasıl elde edeceklerini bilirler ama bunu öfkeyle yapmaması gerekir. Her zaman bir sonraki heyecanı / macerayı ararlar. Bu dönem mümkün oldukça stabil kalmalı ve uğrayacağı mobbing karşı öfkesini gizlemelidir. Son gülen iyi gülecektir. Bu kural hiç değişmedi.
11
Abone Ol
Boğa:
Aradığınız belki uzun zamandır gerçek bir romantikliktir. Kabul etmek istemediklerinizde bile yaşadığınız o aşkı, değeri seviyorsunuz. Kendinizi uzun zamandır her şeye karşı çok soğuk ve tükenmiş hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi kucaklayın ve inatçılıktan vazgeçin. Sevgi ve şefkat görmediğiniz yerde olmayın. Yeni bir işe başlıyorsanız bazı soğuk rüzgâr ya da iş birliği yaptığınız insanların sizi yarı yolda bırakması söz konusu olabilir. Bu tür konulara dikkat edin.
12
Abone Ol
İkizler:
Bu Mars gerilemesi döneminde konuşun ve açıklayıcı olun. Bu dönem sosyalleşmek çok doğru olmayabilir. Bu işlerin yolunda olmadığı anlamı taşımaz. Bu dönem dikkatinizi toparlamalısınız. İnsanlara hissettirdiklerinizle konuştuklarınız arasında bir fark olmamalıdır. Sonuç olarak, ne zaman profesyonel davranmanız gerektiğini bilmelisiniz. Suçlanmak ya da kendinizi savunmak gerekebilir. Sakin olun ve bazı şeylerde sadece olması gerektiği kadar açıklayıcı olun. Dedikodulardan ve gizli aşklardan uzak durun.
13
Abone Ol
Yengeç:
Bu dönem ne yöne gideceğinizi bilemediğinizi veya uzunca emekle geldiğiniz noktadan daha fazla nasıl ileri gidebileceğinizi düşünebilirsiniz. Hayatınızda artık daha cesur ve kararlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Doğru kişiyi bu dönem bulabilir ama emin olamayabilirsiniz. Bu dönem en iyi yapacağınız şey sanatsal konulara yönelmek. Kendinize zaman ve şans verin. Bu dönem büyük anlaşmalar ya da işler yapmayın. Biten iş birliklerine ise tepki vermeyin. Bir şeyin yüzüp yüzüp sonuna geldiniz. Biraz daha bekleyin.
14
Abone Ol
Aslan:
İstediklerinizi elde eden kendinden emin olduğunuz bu dönem, işleriniz biraz engelleniyor gibi gelebilir. Projelerinizi veya iş birliklerinize kesin gözüyle bakmayın. Bu gerileme hareketini ilişkileriniz ya da iş ortamlarınızda idare etmek zor olabilir. Çünkü saldırıya uğramış gibi hissedebilir ve pençelerinizi çıkartabilirsiniz. Bu durum sizi ben merkezli biri haline getirebilir. Çok hassas bir dönem. Eski yarım kalan işleri tamamlamayı seçin. Tepkisel olmayın. Mars’ın gücünü kendi ışıltınızı yaymak adına kullanın.
15
Abone Ol
Başak:
Uzun zamandır işleri hiç olmadığı kadar akışına bıraktınız ve artık ne olacaksa olsun dediğiniz bir süreçtesiniz. Bu dönem bazı şeyler sizleri yavaşlatabilir. Herkesin yaptığını eleştirmek şu dönem sorunlara neden olabilir. İşleri halletme konusunda oldukça korumacısınız. Bu dönem Mars Retro’su ile yöntemlerinizi oldukça titiz yönetemeyebilirsiniz. Amaçlarınızla yaptığınız işler uyum sağlamayabilir. Bu dönem olduğu kadar olmadığı kader felsefesini benimseyip ilerleyebilirsiniz.
16
Abone Ol
Terazi:
Bu dönem uzlaşmacı olun. Biliyorum çok zor olacak ama en azından biri savaş başlatacak bile olsa bu siz olmayın. Mümkün oldukça ne kadar yüzleşmekten ve başkalarını üzmekten nefret etseniz de birçok insan size bunu yaşatıyor. İnandıkları şey için savaşmak bu dönem daha zor olabilir. Bu dönem işler zorlaşsa bile nazik konuşmanızla her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Sabırlı olun.
17
Abone Ol
Akrep:
Bu dönem sizler için eski işlerinizi toparlamak için ideal olacaktır. Yaşadıklarınızı korkutucu ve büyük sorunlar olarak görüyor olabilirsiniz. Ama Mars gerilemesi en çok size yarayacaktır. İnsanların sizi dinlemesini ve anlamasını bu dönem beklemeyin. Bu dönem bazı zorlayıcı konularda final yapabilirsiniz. Ya da tam final yapacaksınızdır ya da tehditkâr davranacaksınızdır. Mümkün oldukça yapmayacağınız şeyi konuşmayın. Konuşacağınız şeyide yapın. Çevrenizdeki çalışma arkadaşlarınızı aşırı manipüle edici davranma dürtünüze sahip çıkın. Bu hayatta inanın her şey siz olmasanız da gider. Yeter ki yıllar sonra insanların aklında iyi kalın ve sonra sizde pişman olmayın.
18
Abone Ol
Yay:
Bu dönem açık fikirliliğinizi çok fazla ortaya sunmanız ya da bazı olaylara bam güt laf söylemek ya da restleşmek doğru olmayabilir. Daha politik olmayı tercih etmelisiniz. Hiç olmadığı kadar manipüle edilmiş gibi görünebilirsiniz. İşler sanki sıkışıyor ve bir şeyler doğru gitmiyor gibi gelebilir. Bunlara kapılmayın. İşleri daha zorlaştırmak yerine daha sakin kalmayı tercih edin.Yeni bir plan ve rota çizmeniz için köşeye sıkışmanız lazım. Siz harekete geçmeyince evren sizi bu şekilde harekete geçirebiliyor. Olaylara bakış açınızı değiştirin.
19
Abone Ol
Oğlak:
Bu, bazı gerilim yaratabilecek insanlara karşı temkinli olma zamanıdır. Çünkü size zarar vermeye çalışmaları ya da uğraşmaları mümkün olabilir. Meslektaşlarınızdan herhangi biri yolunuzda engeller yaratmaya çalışabilir, ancak her şeyi akıllıca halletmeniz gerekir. Öfkenizi kimseye göstermeyin, aksi takdirde bu sizin için bir hakaret sebebi olabilir. Evliliğiniz ya da eviniz ile ilgili bazı kararlar almanız gerekebilir. İlişkilerinizde belirsizliklerden yoruldunuz. Âmâ bu dönem artık bazı şeyleri tam anlamıyla fark etme dönemi. Sabırlı olun.
20
Abone Ol
Kova:
Bazı konularda meydan okumak ya da bir şeyleri ispat etmek için doğru bir zaman içinde olmayabilirsiniz. İşlerinizi planlarken kesinlik bekleyerek yapmamalısınız. Kas ağrılarına, burkulmalara, menüsküs gibi ağrılara ayrıca dikkat etmelisiniz. İş ortamınızda asla manipülatör olarak davranmayın. Birileri sizi bu konuda tetikleyebilir. Sizler mümkün oldukça uzlaşmacı olarak kalın. Öte yandan, zihniniz birincil odaklanmanıza ihtiyaç duyacaktır. Mükemmel bir iletişimcisiniz ama yine de sözlerinize dikkat etmeniz gerekecek. Kendinizle geçirmek için günün bir kısmını ayırın. Sosyal hayatın aşırıya kaçması sizi yoruyor. Stresi önlemek için dinlenin.
21
Abone Ol
Balık:
Duygusal doğanız uzun zamandır biriyle zihin, beden, ruh düzeyinde bağlantı kurmaya ihtiyaç duyuyor. Bu dönem bazı küçük çatışmalar olabilir. Üzerinde pazarlık yaptığınız işlerde bazı gerilemeler söz konusu olabilir. Hemen moralleri bozmuyorsunuz. Sosyal bağlarınız bu dönemde büyük başarılar elde etmenize yardımcı olacaktır. Arkadaşlarınız ve aileniz stresle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Biraz manevi yardımla çok daha iyisini yapabilirsiniz. Lütfen kendinize fırsat verin. Kolay şeyler yaşamadınız ama olsun artık büyüdünüz. Bazı şeyleri daha iyi halledebilirsiniz.