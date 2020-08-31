Mars Gerilemesi Hangi Tarihte Doğanları Etkileyecek?
9 Eylül -14 Kasım arası Mars Koç burcunda gerileyecek. Bunu farklı bir şekilde örneklemek gerekirse; 180 km hızla giderken aniden frene asılmak gibidir diyebiliriz. Kendiniz maceralar içine atılmak yerine, korumayı seçmelisiniz. Sınırları aşırı zorlamamanız gereken bir dönem.
Normal koşulda 6 hafta bir burçta kalan gezegen bu süreçte 6 ay kalacak. Peki bu Mars gerilemesinde ne yapmalıyım?
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1
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2020 yılına Mars yay burcunda başladık, sonra 16 Şubat'ta Mars Oğlak burcuna geçti. 30 Mart’ta Mars Kova seyri başladı.13 Mayıs'ta Mars Balık ve bu yıl sonuna kadar Mars Koç burcunda kalacak.
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Kabul ettiklerinizi ya da ne için mücadele ettiğinizi gözden geçirmelisiniz. Tutkularınızı veya ihtiraslarınızı yeniden gözden geçirmek ya da yeni kararlar vermeniz gerekebilir. Mars Retro’su, geçmiş stratejilerinizi veya geçmişte neden kazanmadığınızı bekli de neden kaybettiğinizi keşfedip yeni bir yol sunabilir size. Belki bu dönem yeniden düşünmeniz ve gerekirse hatalı olduğunuzu kabul etmeniz için iyi bir zamandır. Eğer bu dönemlerde eylem gerektiren şeylere ihtiyaç duyarsanız acele etmeyin.
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Herkesin bir doğum haritası vardır. Doğum saati ve doğum yerinizi biliyorsanız uygun bir siteden doğum haritanızı çıkartabilirsiniz. Buna göre haritanızda hangi alanda koç burcu varsa bu alanda bazı değişimleri gözlemleyebilirsiniz. Yine de size kolaylık olması bakımından bu haritaya bakamıyorsanız. Aşağıdaki doğum bilgilerine sahipseniz daha fazla dikkatli ve farkındalıklı olmanız gerekmektedir. Farkındalıklı olmanın ne demek olduğunu çok fazla soruyorlar.
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Bu durumu şöyle örnekleyebiliriz.
Aşağıdaki tarihler aralığında doğanlar için deniz biraz dalgalı olabilir. Dalgayı sırtlarından alıp suya yıkılacaklarına yüzlerini dalgaya dönüp sörf yapmayı seçebilirler. Olması gereken olacaktır. Astroloji bunun önüne geçmez ama en azından süreci daha iyi anlamanızı ve daha uyanık olmanıza yardımcı olur.
5
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1 Mart - 20 Nisan 1951 20 Kasım - 25 Aralık 1951
7 Şubat - 20 Mart 19531 Kasım - 20 Aralık 1953
14 Ocak 1955 - 25 Şubat13 Ekim - 28 Kasım 1955
10 Mayıs - 20 Haziran 196016 Ağustos - 01 Ekim 1961
19 Nisan - 29 Mayıs 196231 Mart - 19 Haziran 1967
20 Ekim - 06 Aralık 197030 Eylül -15 Kasım 1972
6
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12 Eylül - 28 Ekim 197424 Ağustos - 8 Ekim 1976
04 Ağustos - 19 Eylül 197810 Haziran - 29 Temmuz 1980
15 Aralık 1981 - 10 Ağustos 198218 Kasım 1983 - 10 Ocak 1984
19 Eylül 1989 - 04 Kasım 19891 Eylül 1991- 16 Ekim 1991
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21 Haziran 1995 - 20 Ekim 199503 Ocak 1997 - 08 Mart 199727 Kasım 1998 - 26 Ocak 1999
03 Kasım - 23 Aralık 2000 15 Ekim - 01 Aralık 200226 Eylül - 11 Kasım 2004
Yukarıdaki tarihleri kapsıyorsanız demek oluyor ki daha fazla olaylarla yüzleşmelisiniz. Bazı şeylerin üzerini örtmemeniz daha doğru olacaktır.
Şimdi bu durumu yükselen burçlarınıza göre daha detaylı değerlendirelim...
8
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Yükselen Koç:
Bu dönem savaşları siz başlatmamalısınız. Bırakın size doğru savaşmak isteyen savaşsın. Bekleyin ve görün. Savaşı başlatan kaybeder. İlişkilerinizde yaşadığınız denge sorunu bu dönem daha fazla artabilir. Sağduyulu olun. Sağlığınızı önemseyin. Mobbing gibi olaylara karşı daha sakin ve son noktayı görür davranışlar içinde olun. Bu dönem işlerinizi toparlamak ve 14 Kasım sonrası yaşamınızı müthiş bir düzene sokmak adına harika bir fırsat diyebiliriz.
Dikkat edilecek tarihler:10-17-21 eylül, 9-11-12-14 Ekim ,4-5-7-12 Kasım
9
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Yükselen Boğa:
Kendinizi Uranüs gezegeni nedeniyle zaten oldukça köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Mars’ın 12.evinizde geriliyor olması kendinizi yalnızlaştırmak isteğinizi arttırabilir. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapabilirsiniz. Ama bu yazıyı okuyorsanız en azından bilerek yapacak olmanız sizi daha huzurlu kılacaktır. Bu dönem çok fazla iş birlikleri ya da toplu çalışma alanlarında ortak işler içine girmeyin. Çalışanlarınızla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır yaşadığınız huzursuz ilişkiler varsa bu noktada uzak durunuz.
Dikkat edilecek tarihler:1-2-7-19-20 eylül, 2-14-27 Ekim ,5-12-15 Kasım
10
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Yükselen İkizler:
Çevrenizdeki saygınlığınızı sorgulayabilirsiniz. Arkadaşlarım, emek verdiklerim beni ne kadar değerli buluyor diye düşünebilirsiniz. Çevrenizde bazı ilişkilerinizi kesmek ya da beklenilmeyen yeni ortamlar içine girip uyum sağlamanız gerekebilir. Mümkün oldukça bu dönem yapmanız gereken dostluklarınızı çok fazla zorlamamanız ve yormamanızdır. Basit kıskançlıklarla arkadaşlıklarınızı bitirmeyin. Hedeflerinizden arkadaşlarınız yüzünden vazgeçmeyin.
Dikkat edilecek tarihler:1-5-8-9 Eylül,17-18-19 Ekim 5-6-9-11 Kasım
11
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Yükselen Yengeç:
Bu geçiş sizlerin adeta 2018 yılından beri süre gelen problemlerinizi çözmeniz için yardımcı olacaktır. Özellikle kariyer hedeflerinizde geçmişte yarım kalan bazı işleri ortaya çıkartmak ve bunları tamamlama arzunuz artabilir. Ev, aile, eş ya da burayla alakalı uzun zamandır iyi olmasını beklediğiniz şeylerin iyi olmadığını görebilirsiniz. Bu bağlamda artık değişmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz. Unutmayın ki herkes ikinci bir şansı hak eder ama onu da mahveder. Bu doğaldır. Buna üzülmek yerine siz üzerinize düşeni yaptınız.
Dikkat edilecek tarihler:12-14-16-19-21 Eylül ,23-23-25 ekim,1-9-12-14 Kasım
12
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Yükselen Aslan;
Mars gerilemesi ile yarım kalan bazı işlerinizi toparlama fırsatı bulabilirsiniz. Bu dönem iş yerinizden ayrılmak ya da iş yerinizin değişmesi mümkün olabilir. Hayatınızı objektif olarak görme şansını kaçırmayın. Önemli bir ilişkide nerede değişiklik yapmanız gerektiğini görebilirsiniz. Bazı şeyleri yeniden değerlendirin ama eyleme hemen geçmeyin.
Dikkat edilecek tarihler:17-18-19-20 Eylül,12-14 Ekim, 7-14 Kasım
13
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Yükselen Başak:
Dikkatinizi yükseltmeli ve dalgınlıklar içinde olmamalısınız. Özellikle parasal konularda bazı konular sizleri çok zorlayabilir. Dalgınlık ve dikkatsizlik, istenmeyen durumlara neden olmasın. Özellikle dikkat gerektiren işler yaparken dikkatinizi yükseltin. Ortaklarınız ile ilgili İşler çok önemli olabilir. Kredi borç alacak gibi konular bu hafta gündeminizde olmaya aday. İlişkilerinizde restleşmek zorunda kalacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu noktada restleşmeyin ve ekonomik dengelerinizi iyi ayarlayın.
Dikkat edilecek tarihler:15-17-19 Eylül, 2-14 Ekim, 3-9 Kasım
14
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Yükselen Terazi:
Şu sıralar her türlü konuda çok zorlanıyor olabilirsiniz. Sorumluluklar üzerinize çok fazla bindiriliyor ve siz ne yönde hareket edeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Elinizden geleni yaptıysanız biraz daha arkanıza yaslanın ve olayları gözlemleyin. Bu dönem hızlı kararlar vermeyin. Hayatınızda önemli bir konunun zorluğunu kabullenmek ve bununla birlikte güçlenmek ya da yüzleşmek gerekebilir. Bu gerileme döneminde sizler için en önemli konu ne zaman mücadele edip ne zaman bırakmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Pes etmeyin.
Dikkat edilecek tarihler:1-2-3-6-9-14 Ekim, 1-3-4-9-12 Kasım
15
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Yükselen Akrep:
Bu dönem sizleri iş hayatınız ve kişisel anlamda ilişkilerinizde biraz zorluyor olabilir. Hayatınızı yeniden yapılandırmak isterken yeni engellerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Sizler diğer insanların kaçırdığı noktaları yakalayan ve olaylara farklı boyutlar getiren biri olursanız bu dönemi çok başarılı bir şekilde geçirebilirsiniz.
Dikkat edilecek tarihler: 2-4 Ekim, 3-14 Kasım
16
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Yükselen Yay:
Bu dönem duygularınız çok güçlü olabilir. Kariyer hayatınızda daha tutkulu ve hesapçı olabilirsiniz. Bu dönem meydan okumak yerine çok çalışmak ve ihtiyaç duyulmak için gayret gösterilmesi gerekmektedir. Pasif ve umursamaz davranırsanız bu durum sizi yıpratabilir. Bazı konularda kolay sonuca varamayabilirsiniz. Eski bir ilişkiniz kafanızı karıştırabilir. Bu noktada çok daha dikkatli olmanızda fayda var.
Dikkat edilecek tarihler:19-21 Ekim, 01-02-12 Kasım
17
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Yükselen Oğlak:
Bu dönem işleriniz ve kariyer hayatınız önemli olurken parasal konularda alım satım yapmanız gerekebilir. Bir ev satmanız ya da bir yer almanız gerekirken finansal yatırımlarınızla ilgili birtakım kaygılar duyabilirsiniz. İlişkilerinizde ya da hayatınızdaki bazı insanlar tarafından kışkırtılabilirsiniz. Bu tür konularda zekice ve stratejik adımlar içinde olmayı tercih edin. Uzun vadeli yeni planlar yapmak yerine yarım kalan işlerinizi planlayın.
Dikkat edilecek tarihler:3-4-14 Ekim, 1-2-9-14 Kasım
18
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Yükselen Kova:
Bu dönem zihniniz yeni fikirlerle dolu olabilir. Yeni kavramlar ve yeni insanlarla bağ kurma fikri güzel olurken iş hayatınızdaki tükenmişlik sizi geri plana atıyor olabilir. Vereceğiniz kararlarda bu dönem çok akılcı olmalısınız. Duygusal kararlar vermeyin. İlişkinizde bazı restleşmeler içinde olabilirsiniz. Bu konuda daha yapıcı ve bazı durumları daha aşan yön içinde olmalısınız.
Dikkat edilecek tarihler:16-20 Ekim, 1-5 Kasım
19
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Yükselen Balık:
Finansal konularınızın dengede kalmasında zorlanacağınız bir süreç olabilir. Bu döneme girmeden ekonomik olarak biraz daha harcamalarınızı kısmayı veya yatırımlarınızı dengelemeyi seçmelisiniz. İlişkilerde kim dost, kim düşman diye sorguladığınız bir zaman geçirebilirsiniz. Güvensizlik duygunuzu çevrenize hissettirmeyin. Belki doğru hisler içinde olmayabilirsiniz. Özellikle hukuksal konulara dikkat etmelisiniz. Ani davalar açmak veya devletle ilgili işler içine girmek doğru olmayabilir.