Mars Gerilemesi Hangi Tarihte Doğanları Etkileyecek?

Yükselen Yengeç: Bu geçiş sizlerin adeta 2018 yılından beri süre gelen problemlerinizi çözmeniz için yardımcı olacaktır. Özellikle kariyer hedeflerinizde geçmişte yarım kalan bazı işleri ortaya çıkartmak ve bunları tamamlama arzunuz artabilir. Ev, aile, eş ya da burayla alakalı uzun zamandır iyi olmasını beklediğiniz şeylerin iyi olmadığını görebilirsiniz. Bu bağlamda artık değişmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz. Unutmayın ki herkes ikinci bir şansı hak eder ama onu da mahveder. Bu doğaldır. Buna üzülmek yerine siz üzerinize düşeni yaptınız.



Dikkat edilecek tarihler:12-14-16-19-21 Eylül ,23-23-25 ekim,1-9-12-14 Kasım