Mars Boğa Burcuna Geçiş Yaptı! Dünyayı Anlamak Yetmez, Onu Değiştirmek Gerekir

23 Ocak Mars kare Jüpiter Bu geçiş sırasında çok fazla duygusal yaklaşımlar içinde olacağız. Mars bize kim olduğumuzu öğretti ama Jüpiter en önemli olanı da henüz öğretmedi. Bu açılarda kim olduğunu bilenler önemli olanı öğrenip hemen elde edebilecekler ama kendini bilmeyenler şimdi bunun için savaşmak durumunda kalabilir.





24 Şubat Mars üçgen Plüton



Bu açılarda arzuladığınız bir değişiklik olabilir. Ne için çok savaştıysanız bunu elde edebilme fırsatı ile karşılaşabilirsiniz.