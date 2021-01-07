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Mars Boğa Burcuna Geçiş Yaptı! Dünyayı Anlamak Yetmez, Onu Değiştirmek Gerekir
Dünya olarak uzun süredir yanıp yanıp söndüğümüz tüm konularda bizleri rasyonel sonuçlar alma dürtüsü verecek bir dönem başlıyor. Yani anlık bir öfkeyle yapılıp geri adımlar attığınız, geçici çözümlerle geçiştirdiğiniz her şeyin böyle yürümediğini göreceğiz.
Harekete geçmenin veya karar vermenin biraz daha zor olduğunu göreceğiz. Önümüzdeki birkaç ay boyunca vereceğiniz kararların bazı ekstra planlama veya düşünme gerektirdiğini hissedebilirsiniz. Bu dönem bir program oluşturun ve yapılacaklarınızın listeleri olsun. Hayatınızda kalıcı başarılar içinde olmak isteyeceğiniz güçlü bir dönem başlıyor.
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Mars Boğa geçişi 4 Mart tarihine kadar sizlerin elle tutulur bir değişim içine çekecek. Bu durum için yavaşlamak ve ektiklerinizin filizlenip filizlenmediğini görme fırsatını beraberinde getirecek. Bu süreçte enerjimizi korumak çok önemli olacak.
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Değişmek istemediğiniz konularda isyankâr olabilirsiniz
Bu durum sizde terkedilme korkusu ya da istenmeme korkusu verebilir. Bu yüzden çevrenizi daha fazla samimiyetsizlikle suçlayıp, manipüle edebilirsiniz. Bu süreçte sakin olmaya çalışırken çevreniz tarafından ilgisiz veya acımasız olarak görülebilirsiniz. İsyankâr davranışlar sizlerin işlerinizi daha fazla zorlayabilir.
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Birilerinin hayatınızda kalması için kendi ilkelerinizi gözden kaçırmayın. Bu süreçte yavaş giden ve istikrarlı olan kazanır. Bu dönem ilişkilerinizi kendi isteğinize göre uyarlamak kolay olmaz. Sizde uyarlanabilir biri olmayacaksınız. Bazı şeyler için beklemeye değer olduğunu bu dönem öğreneceksiniz.
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Şubat ayında işler biraz daha hızlanmaya başlayacaktır.13 Ocak sonrası oldukça zorlayıcı geçen bir süreç şubat aylarında Neptün ve dönüştürücü Plüton ile güzel açılar yapacak. Yaşadıklarınızdan ve değişmemek için isyan ettiğiniz konularda aslında hata yaptığınızı görebilirsiniz.
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Sonuç olarak: Boğa burcundaki Mars bize yavaşlamak, düşünmek için fırsatlar sunuyor. Ve bu geçiş bazı zorluklar getirse de sabırlı olmayı, sakin kalmayı ve ilerlerken de kendimize zaman ayırmamıza izin vermeyi istiyor.
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Son 6 aydır Koç burcundaki Mars, savaş olarak tanımlanabilir. Koç burcundaki Mars eylem ve gerçektir. Hayatımızdaki gerçekliklerle uyuşmayan her şeyin yok edilmesidir.
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Bu ay önemli olan şeyler için savaşma ve onlarla birlikte değişiklik getirme yeteneğimizi test ederken çatışmalar söz konusu olacak ancak şubat ayında bulutlarda dağılacak ve daha mutlu ilerleyeceğiz. Bu yüzden biraz daha sabır.
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13 Ocak Oğlak burcunda yeniay ve Mars-Kare Satürn gerçekleşecek
Kendini ifade etme şeklinizin kısıtlandığını ve manipüle edildiğinizi düşünebilirsiniz. Öfkenizi yönetin ve önemsiz olma fikrinden kaçının.
20 Ocak Mars Uranüs kavuşumu
Bu süre zarfında mucizeler olabilir. Bir durum beklenmedik bir yöne dönebilir. Bu haritanıza göre size ne getireceğini gösterir. Âmâ hem dünya hem kişisel hayatlarınızda beklenilmeyenleri beklemeniz için oldukça uygundur.
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23 Ocak Mars kare Jüpiter
Bu geçiş sırasında çok fazla duygusal yaklaşımlar içinde olacağız. Mars bize kim olduğumuzu öğretti ama Jüpiter en önemli olanı da henüz öğretmedi. Bu açılarda kim olduğunu bilenler önemli olanı öğrenip hemen elde edebilecekler ama kendini bilmeyenler şimdi bunun için savaşmak durumunda kalabilir.
24 Şubat Mars üçgen Plüton
Bu açılarda arzuladığınız bir değişiklik olabilir. Ne için çok savaştıysanız bunu elde edebilme fırsatı ile karşılaşabilirsiniz.
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Burçlarınıza göre etkisi nelerdir?
Koç:
Maddi gelirleriniz konusunda bazı değişimler söz konusu olabilir. Bu noktaya odaklanmalısınız. İş hayatınızda bazı durumları yeniden şekillendirmek durumunda kalabilirsiniz.
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Boğa:
İlişkilerinizde sizi öfkelendiren ve tahammül edemediğiniz şeylerde bazı sınırlar çizmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizleri ortaklık, ilişkiler gibi konularda yeniden bir yapılandırmaya götürebilir. Eskimiş düşüncelerden çıkın.
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İkizler:
İş ortamınız ya da iç dünyanızda kendinizden bile sakladığınız şeylerle yüzleşmeniz gerekebilir. Hayatınızda öğrendiğiniz bazı konularda artık sorumluluk almanız gerekebilir.
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Yengeç:
İş hayatınız ve sosyal ilişkileriniz ile birlikte yeni bir düzene ilerliyorsunuz. Aşk hayatınızda bazı kırgınlıklar varsa bunları 04 marta kadar çözüme götürebilirsiniz.
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Aslan:
Kariyer hayatınızda yeni bir başlangıca ilerliyor olabilirsiniz. Yeni bir işe girmek ya da iş hayatınızda toplumsal alanlarda belirli güçlü değişimler söz konusu olabilir. Güç savaşlarına girmemeye özen gösterin.
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Başak:
Eğitim hayatınız ve yaşama karşı beslediğiniz umutlarınızda yeni başlangıçlar yapıyor olabilirsiniz. İnançlarınız ve hedefleriniz yeniden rota hesaplıyor. Sizler yeni bir projenin başlangıcında olabilirsiniz.
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Terazi:
Hayatınızda eskimiş bütün defterleri yakarak yepyeni bir sayfa açmanıza yardımcı olacaktır. Gezegeniniz Mars'ın durağan pozisyonu artık geçmişin enerjisini geleceğin gücüyle yer değiştirecektir. Bu sefer bırakabilirsiniz. Çünkü elinizden gelen her şeyi yaptınız.
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Akrep:
Yüreğinizi kabartan her şeyi ortaya dökerek, hayatınızda beklenilmedik güzellikleri önünüze serecektir. İkili ilişkilerinizde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor olacaktır. İlişkilerde kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Kendinize izin verin.
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Yay:
Bu geçiş sizleri yeniden kurmaya geliyor. Çevrenizin yeniden şekilleneceği gün hayatınızda unutulmayacak bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bambaşka bir hikâyenin kapısını aralıyorsunuz. Bu geçişi çok seveceksiniz.
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Oğlak:
Dışarı yansıttığınız umudunuz artık harekete geçerek tutkularınızı yaşamınızla süsleyecektir. İlişkilerde önünüze gelen fırsatları değerlendirin ve cesur olun.
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Kova:
Hayatınızda yeni bir başarı sizlere doğru ilerliyor. Bir şeyler kariyer hayatınızda bir değişim noktasına gelecek. Değersizliklerden yoruldunuz ya da verilen ve tutulmayan sözlerden bıktınız. İşte şimdi haklılığınızın anlaşılma zamanı. Ruhunuz özgürleşiyor.
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Balık:
Ektiğiniz tohumun meyvesini almaya giderken umudunuzun sesine kulak vermelisiniz. Kendinizi yıpratmayın. Yeni bir şeyler başlıyor ve siz artık eski siz değilsiniz. Gücünüzü kendinizden almayı öğrendiniz.