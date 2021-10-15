Marimo Yosun Topu Nedir, Nasıl Bakılır? Marimo'nun Aşk ve Şans Getirdiğine İnanılıyor!
Sosyal medyada son günlerde popülerlik kazanan yosun topumarimo, şans ve aşk getirdiğine inanılıyor. Bakımı da oldukça kolay bir canlı bitki olan marimo nadir bulunması sebebiyle de dikkat çekiyor. Sizler için, “Marimo yosun topu nedir, nasıl bakılır? Marimo ne kadar yaşar? Gibi merak eden soruların yanıtlarını araştırdık. İşte şans topu marimo yosununun özellikleri…
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Görünümü ve anlamıyla son zamanların gözde bitkisi marimo, şans topu olarak da anılıyor. Sahibine şans ve aşk getirdiğine inanılan yosun topu marimo, iyi bakıldığında 40 santime kadar büyüyebiliyor. Peki marimo nedir, nerede bulunur, anlamı nedir? İşte marimo bakımı ve özellikleri...
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Marimo yosun topu nedir?
Marimo'nun dikkat çekici şekli ve görünümü doğal görünmeyebilir, ancak bu yosun topları, insanların hiçbir müdahalesi olmadan doğada oluşur! Marimo yosun topları, oldukça benzersiz ve nadir görülen bir yosun büyümesi şeklidir. Dünyada sadece Japonya, İzlanda, İrlanda, İskoçya ve Estonya'da bulunan birkaç gölde yetişen bulunabilirler. Algler bu göllerde büyüdükçe, dalgaların hareketi onları yavaş yavaş yumuşak, kadife benzeri bir dokuya sahip yumuşak, yeşil alg küreleri haline getirir.
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Marimo nerede bulunur, ne anlama gelir?
Marimo ilk olarak 1820'lerde literatüre girmiştir. Şans yosunu, 1898'de Japon botanikçi Takiya Kawakami tarafından marimo olarak adlandırılmıştır. Mari, zıplayan bir oyun topudur. Mo, suda büyüyen bitkiler için genel bir terimdir.
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Marimo topları Japonya'da iyi şans tılsımları olarak kabul edilir ve 200 yıl veya daha uzun süre yaşadıkları bilindiğinden, genellikle aile yadigarı olarak tutulurlar. Aile üyeleri veya sıkı sıkıya bağlı arkadaşlar arasındaki yakın bağları sembolize ettikleri düşünülür ve genellikle çocuklara, torunlara veya yeğenlere ve yeğenlere aktarılır. Gelecek nesiller Marimo'yu aldıklarında, daha büyük olacaklar ve her nesilde büyümeye devam edecekler. Ek olarak, Marimo, bakım gereksinimleri çok az olduğu için bazen küçük çocuklara "evcil hayvan" olarak verilir.
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Marimo canlı mı?
Marimo bakımı kolay bir canlıdır. Kavanozda veya fanusta baktığınız marimonuzun suyunu her hafta mutlaka değiştirmelisiniz, musluk suyu kullanabilirsiniz.
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Marimo özellikleri nelerdir?
Marimo toplarımızın çoğunluğunun çapı 4 buçuk ila 6 cm arasında değişir, bu da tahmini yaşlarının 8 ila 15 yaşında olduğu anlamına gelir. Ara sıra 7 ila 8 cm çapında Marimo toplarımız oluyor ve bunların 20 yaşın üzerinde olduğu tahmin ediliyor! Bir Marimo topunun bildirilen en büyük boyutu yaklaşık 30 cm çapındadır.
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Marimo çok yavaş büyür (yılda sadece 5 milimetre), bu nedenle önemli miktarda boyut kazanmaları çok uzun zaman alacaktır. Daha küçük Marimo istiyorsanız, yosun toplarını daha küçük parçalara ayırabilirsiniz ve ayrı parçalar ayrı nano Marimo topları haline gelecektir.
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Marimo bakımı nasıl olur?
Marimo topları çok az bakım gerektirir. Musluk suyunda tutulabilirler, ancak filtrelenmiş veya ters ozmozlu suda daha uzun süre daha temiz kalırlar. İlginç bir şekilde, Marimo acı suda yaşayabilir - aslında, bir Marimo'da kahverengi lekeler oluşuyorsa suya biraz okyanus tuzu eklenmesi önerilir.
Marimo'nun doğal olarak bulunduğu göllerin sıcaklığı soğuktur, bu nedenle Marimo daha soğuk suda en iyisini yapar (24 ° C'den yüksek olmayan bir su sıcaklığı öneririz). Suları çok sıcaksa Marimo'nuzda kahverengi lekeler oluşabilir. Sıcak aylarda suyunuzun çok ısındığını fark ederseniz, Marimo'nuza bir defada 24 saate kadar buzdolabınızda su dolu bir kaba koyarak dinlendirebilirsiniz.
Marimo topları akvaryumlar için mükemmeldir, ancak cam kaseler, şişeler, vazolar ve çeşitli başka kaplarda da başarılı bir şekilde saklanabilirler. Marimo havaya ihtiyaç duymaz, bu nedenle kapalı kaplarda hayatta kalabilirler.
Marimo'nuzun fanusun dibine batmasının bir ila iki gün sürdüğünü görebilirsiniz. Yüzen Marimo, büyük olasılıkla, topların içinde hapsolmuş hava kabarcıkları olduğu anlamına gelir. Hava kabarcıklarının çıkması için Marimo'yu suyun altında tutarken hafifçe sıkabilirsiniz.
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Aydınlatma
Marimo doğal olarak gölün dibinde oluşur, bu nedenle özel veya yüksek yoğunluklu aydınlatma gerektirmezler. Normal ev aydınlatması veya pencerelerden gelen dolaylı güneş ışığı genellikle Marimo'nun fotosentez yapması için yeterli ışık sağlar. Çoğu akvaryum ışığı ve lambasıyla gayet iyi çalışırlar. Çok yoğun aydınlatma (doğrudan güneş ışığı veya yüksek yoğunluklu LED ışıklar gibi) Marimo'nuzda kahverengi lekelerin görünmesine neden olabilir.
Marimo'nuz uzun süre hareketsiz kalırsa, her tarafının yeterli ışık almasını sağlamak için topu çevirmeniz veya döndürmeniz gerekebilir.
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Su Değişimi
Su değişiklikleri, Marimo'nuzda kir ve atık birikmesini önlemek için önemlidir. Su değişimlerinin yüzdesi ve sıklığı, Marimo'nuzu sakladığınız akvaryuma veya kaba bağlı olacaktır. Marimo'yu kapta başka bitki veya hayvan olmadan tek başına besliyorsanız, iki haftada bir %50 su değişimi yapmanızı öneririz. Marimo'yu hayvanlar ve diğer bitkilerle dolu bir tankta tutuyorsanız, su değişimi gereksinimleri durumunuza bağlı olacaktır ve muhtemelen daha sık yapılması gerekecektir.
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Marimo temizliği
Marimo'nuzu yosun yiyen hayvanlarla (cüce karides ve çeşitli balık türleri gibi) tutmuyorsanız, muhtemelen zaman zaman yosun toplarınızı temizlemeniz gerekecektir. Bu, Marimo'nuzu sudan çıkarıp durulayarak, ardından bir temiz su kabına koyarak ve topu birkaç kez hafifçe sıkarak gerçekleştirilebilir.
Bunu yaparken de topu birkaç dakika dikkatli bir şekilde elinizde yuvarlamak iyi bir fikirdir. Marimo artık dalgaların hareketiyle bir gölde yaşamadığından, Marimo'nuzun zamanla deforme olduğunu görebilirsiniz. Topu hafifçe yuvarlamak, yuvarlak şeklini yeniden kazanmasına yardımcı olacaktır.