Marimo Yosun Topu Nedir, Nasıl Bakılır? Marimo'nun Aşk ve Şans Getirdiğine İnanılıyor!

Marimo bakımı nasıl olur? Marimo topları çok az bakım gerektirir. Musluk suyunda tutulabilirler, ancak filtrelenmiş veya ters ozmozlu suda daha uzun süre daha temiz kalırlar. İlginç bir şekilde, Marimo acı suda yaşayabilir - aslında, bir Marimo'da kahverengi lekeler oluşuyorsa suya biraz okyanus tuzu eklenmesi önerilir.



Marimo'nun doğal olarak bulunduğu göllerin sıcaklığı soğuktur, bu nedenle Marimo daha soğuk suda en iyisini yapar (24 ° C'den yüksek olmayan bir su sıcaklığı öneririz). Suları çok sıcaksa Marimo'nuzda kahverengi lekeler oluşabilir. Sıcak aylarda suyunuzun çok ısındığını fark ederseniz, Marimo'nuza bir defada 24 saate kadar buzdolabınızda su dolu bir kaba koyarak dinlendirebilirsiniz.



Marimo topları akvaryumlar için mükemmeldir, ancak cam kaseler, şişeler, vazolar ve çeşitli başka kaplarda da başarılı bir şekilde saklanabilirler. Marimo havaya ihtiyaç duymaz, bu nedenle kapalı kaplarda hayatta kalabilirler.



Marimo'nuzun fanusun dibine batmasının bir ila iki gün sürdüğünü görebilirsiniz. Yüzen Marimo, büyük olasılıkla, topların içinde hapsolmuş hava kabarcıkları olduğu anlamına gelir. Hava kabarcıklarının çıkması için Marimo'yu suyun altında tutarken hafifçe sıkabilirsiniz.