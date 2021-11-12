Makyaj Süngeri Nasıl, Nerelerde Kullanılır? Makyaj Süngeri Çeşitleri ve Kullanım Alanları
Güzellik süngerleri olarak da bilinen makyaj süngerleri, farklı şekil ve boyutlarda karşımıza çıkıyor. Popüler yumurta şeklindeki güzellik süngerleri dünyayı etkisi altına alsa da aslında aralarından seçim yapabileceğiniz 20'den fazla farklı makyaj süngeri türü vardır. Elbette kusursuz bir makyaj için makyaj sünerininin doğru şekilde kullanımı da bir o kadar önemlidir. Peki, makyaj süngeri nasıl kullanılır, nerelerde? İşte makyaj süngeri çeştleri ve kullanım tüyoları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Güzellik süngerleri son zamanlarda daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı, ancak aslında onlarca yıldır var. Başlangıçta profesyonel makyaj sanatçıları tarafından film setlerinde ve moda şovlarında kullanıldı ve sevildi. Birkaç yıl öncesine kadar, sanatsal makyaj fırçalarına karşı artan talep nedeniyle makyaj süngerleri güzellik dünyasındaki popülaritesinin bir kısmını kaybetmişti. Şimdilerde ise özellikle pratik, yumurta şeklindeki makyaj süngerleri son zamanlarda en sık karşılaştığımız çeşitler arasında yer alıyor. Peki makyaj süngeri nasıl kullanılır ve nerelerde? İşte makyaj süngeri pratik kullanımı...
2
Yumurta şeklindeki makyaj süngeri nasıl kullanılır?
Yumurta şeklindeki makyaj süngeri; pürüzsüz, gözeneksiz bir görünüm için herhangi bir krem veya sıvı makyaj ürününü cilde uygulamak ve karıştırmak için tasarlanmıştır. Özel su ile aktive olan köpüğü ve yüzünüzün hemen hemen her konturuna ulaşabilen küre şekli ile tanınır. Makyaj süngeri en doğru şekilde kullanmak için; süngeri ıslatın, fazla suyu sıkın ve ardından fondöten ile karıştırın. İşte bu kadar kolay!
3
Bu makyaj süngeri fondöten, kapatıcı, güzellik balsamları (daha çok bb kremler olarak bilinir), serumlar ve nemlendiriciler uygulamak için kullanılabilir.
4
Kama makyaj süngerleri, yüz çevrenizin her kenarına gerçekten ulaşmanıza izin veren düz kenarlara ve diplere sahiptir.
5
Kamalı sünger ıslak veya kuru olarak kullanılabilir. Ürünü cilde uygulamak için uygulama alanlarında küçük dokunma hareketleri yapın.
6
Kamanın köşeli veya kısa kenarı, burun gibi küçük alanları şekillendirmek için kullanılabilir. Kama süngerler ayrıca göz altı veya kaş çevresi gibi ulaşılması zor ve daha küçük yerler için oldukça iyi çalışır.
7
Silikon makyaj süngeri nasıl kullanılır?
Silikon sünger genellikle yuvarlak kenarlı düzdür ve sadece sıvı veya krem fondötenleri uygulamak için kullanılır. Silikon benzersiz bir avantaj sağlar çünkü imrenilen güzellik ürünlerinizin bir gramını bile emmez. Bu ne anlama geliyor? Sıfır ürün israfı.
8
Önce cildinize fondöten uygulayın ve silikon sünger kullanarak ürününüzü 'itme hareketi' ile cildinize yedirin. Daha önce paylaştığımız gözenekli sünger seçeneklerinden herhangi biriyle daha fazla karıştırın.
9
Mikrofiber makyaj süngeri nasıl kullanılır?
Silikon süngerler toz uygulamada işe yaramazken, mikrofiber süngerler işe yarar. Aslında, favorilerimizden biri olan Kathleen Lights gibi birçok güzellik blogcusu, artık aracı makyaj fırçaları yerine sabitleyici pudra ile kullanmak için benimsiyor. Mikrofiber süngeri suyla ıslatıp likit fondöteninizi uygulamak ve karıştırmak için de kullanabilirsiniz.
10
Mikrofiber makyaj süngerinin yoğun lifleri, konsantre bir tam kapatıcı toz uygulaması sağlar. Ancak makyaj rutininizde allık, bronzlaştırıcı veya diğer pudra uygulamaları için de kullanabilirsiniz.