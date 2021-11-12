Makyaj Süngeri Nasıl, Nerelerde Kullanılır? Makyaj Süngeri Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Yumurta şeklindeki makyaj süngeri nasıl kullanılır? Yumurta şeklindeki makyaj süngeri; pürüzsüz, gözeneksiz bir görünüm için herhangi bir krem ​​veya sıvı makyaj ürününü cilde uygulamak ve karıştırmak için tasarlanmıştır. Özel su ile aktive olan köpüğü ve yüzünüzün hemen hemen her konturuna ulaşabilen küre şekli ile tanınır. Makyaj süngeri en doğru şekilde kullanmak için; süngeri ıslatın, fazla suyu sıkın ve ardından fondöten ile karıştırın. İşte bu kadar kolay!