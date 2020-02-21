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Makyaj Süngeri (Beauty Blender) Kullanırken Yapılan 5 Hata

Fırçalardan sonra hayatımıza giren ve şimdilerde makyaj yaparken vazgeçilmez ürünümüz olan makyaj süngerleri bazen yanlış kullanılabiliyor. "Aman ne olacak" demeyin çünkü makyaj sügerlerini yanlış kullanmak, makyajınızın da kötü görünmesine neden olabiliyor. Peki nedir o hatalar? Cevapları aşağıya yazıyoruz...