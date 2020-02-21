MAHMURE ÖZEL
Makyaj Süngeri (Beauty Blender) Kullanırken Yapılan 5 Hata
Fırçalardan sonra hayatımıza giren ve şimdilerde makyaj yaparken vazgeçilmez ürünümüz olan makyaj süngerleri bazen yanlış kullanılabiliyor. "Aman ne olacak" demeyin çünkü makyaj sügerlerini yanlış kullanmak, makyajınızın da kötü görünmesine neden olabiliyor. Peki nedir o hatalar? Cevapları aşağıya yazıyoruz...
Fondöteni direkt süngere dökmek
Fondöten kullanırken önce elinize az miktarda dökün ve makyaj süngerine azar azar alarak cildinize uygulayın. Bu sayede daha az fondöten kullanmış olacaksınız.
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