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GeriMakyaj Makyaj Süngeri (Beauty Blender) Kullanırken Yapılan 5 Hata
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Makyaj Süngeri (Beauty Blender) Kullanırken Yapılan 5 Hata
Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Makyaj Süngeri (Beauty Blender) Kullanırken Yapılan 5 Hata

Fırçalardan sonra hayatımıza giren ve şimdilerde makyaj yaparken vazgeçilmez ürünümüz olan makyaj süngerleri bazen yanlış kullanılabiliyor. "Aman ne olacak" demeyin çünkü makyaj sügerlerini yanlış kullanmak, makyajınızın da kötü görünmesine neden olabiliyor. Peki nedir o hatalar? Cevapları aşağıya yazıyoruz...

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1Makyaj süngerini kuru kullanmak

Makyaj süngerini kuru kullanmak

Kuru kullanılan makyaj süngerleri fondöteni daha fazla içine çeker. Bu sebeple fondöten cilde eşit yayılmaz ve aynı zamanda daha çok miktarda kullanmak gerekir.

2

Makyaj süngerinizi ıslatın ve kapatıcınızı, fondöteninizi ıslak sünger ile sürün.

3Fondöteni direkt süngere dökmek

Fondöteni direkt süngere dökmek

Fondöten kullanırken önce elinize az miktarda dökün ve makyaj süngerine azar azar alarak cildinize uygulayın. Bu sayede daha az fondöten kullanmış olacaksınız. 

4Tek bir ürün için kullanmak

Tek bir ürün için kullanmak

Makyaj süngerleri sadece fondöten sürmek için değildir. Bu süngerlerle jel allık, highlighter ve kapatıcınızı da uygulayabilirsiniz. 

5Temizlememek

Temizlememek

Makyaj süngerlerini düzenli olarak temizlememek bakteri üretimine ve cilt sorunları yaşamanıza neden olabilir.

6

Süngerlerinizi nasıl temizleyeceğinizi bilmiyorsanız püf noktaları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

BEAUTY BLENDER TEMİZLEMENİN PÜF NOKTALARI İÇİN TIKLAYIN!
7Yenilememek

Yenilememek

Her makyaj ürününün de olduğu gibi makyaj süngerlerinin de belirli bir kullanımdan sonra yenilenmesi gerekir.

8

Yeni bir makyaj süngerine ihtiyacınızın olduğunu anlamak için şekildeki bozulmalara ve süngerin üzerindeki renk kayıplarına bakabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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