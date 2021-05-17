Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir, Neden Olur? Magnezyum İçeren Besinler

Magnezyum, vücuttaki asit-baz dengesini düzenler, kas ve sinir sistemi için kalsiyumla birlikte olmazsa olmazdır. Ayrıca kan basıncını düzenler, damar elastikiyetini sağlar ve hücre yenilenmesinde de görev alır. Beden ve beyin sağlığı için belirleyici bir rol üstlenen magnezyumun eksik olması durumunda ise çeşitli sorunlar meydana gelir. Hipomagnezemi olarak da adlandırılan bu durum, yorgunluktan kas ağrıları ve hatta astıma kadar birçok sağlık probleminin sinsi sebebi olarak görülür. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.