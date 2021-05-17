Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir, Neden Olur? Magnezyum İçeren Besinler
Magnzuyum, insan vücudu için olumlu etkileri olan bir minarel. Vücuttaki enzimlerin çalışmasında büyük bir rolü olan bu mineralin eksikliğinde çeşitli sağlık problemleri meydana geliyor. Peki magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir, neden olur? İşte magnezyum içeren besinler...
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Magnezyum, vücuttaki asit-baz dengesini düzenler, kas ve sinir sistemi için kalsiyumla birlikte olmazsa olmazdır. Ayrıca kan basıncını düzenler, damar elastikiyetini sağlar ve hücre yenilenmesinde de görev alır. Beden ve beyin sağlığı için belirleyici bir rol üstlenen magnezyumun eksik olması durumunda ise çeşitli sorunlar meydana gelir. Hipomagnezemi olarak da adlandırılan bu durum, yorgunluktan kas ağrıları ve hatta astıma kadar birçok sağlık probleminin sinsi sebebi olarak görülür. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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Magnezyum eksikliği neden olur?
Magnezyum eksikliğinin en büyük nedenlerinden biri değişen yaşam tarzımız ve bununla birlikte büyük bir değişime uğrayan beslenme tipidir. Giderek artan fast food tarzı beslenme, hazır ve paketlenmiş gıdalara olan ilgi, içme sularındaki magnezyum oranının düşürülmesi gibi nedenler eksikliğe yol açabilir.
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Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?
Magnezyum eksikliğinin en tipik belirtisi, kaslarda meydana gelen seğirme ve kramplardır. Magnezyum eksikliğinden kaynaklanan kramplar ve kas seğirmeleri kişinin hiç beklemediği bir anda gelebilir ve ciddi ağrılara yol açabilir. Takviye edildikçe şikayetler azalsa da söz konusu yaşlılar olduğunda yapılan takviyeler sorunların çözümü için yeterli gelmeyebilir.
Magnezyum eksikliğinin diğer belirtileri; Unutkanlık, kalp çarpıntıları, öfke kontrolünü sağlamada zorluk çekme, mide krampları, depresyon, yorgunluk, dikkat eksikliği, uyku bozuklukları, yüksek tansiyon, migren ağrıları, osteoporoz, denge bozukluğu, vücutta seğirme ve tikler.
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Magnezyum içeren besinler
Magnezyum açısından zengin besinler ise; badem, avokado, bitter çikolata, kepekli tahıllar, yer fıstığı, fasulye, tohumlar, fındık.