Maden Suyu Zayıflatır Mı? Maden Suyu İçmenin Faydaları ve Vücuda etkileri
Maden suyu, içerdiği zengin mineraller sayesinde vücut için çok faydalı. Karbondioksitin suda çözülmesi ile elde edilen bu içecek, sindirimi de kolaylaştırır. Peki maden suyu zayıflatır mı? Kilo vermeye bir etkisi var mı? İşte maden suyu içmenin faydaları ve vücuda etkileri...
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Maden suyu, jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yeraltı sularından kuyu açılarak veya kaynaktan doldurularak elde edilmiş, çözünmüş katı madde içeriği toplam 250 ppm'den daha az olmayan sulara verilen isimdir.
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Vücut için gerekli olan sodyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, iyot gibi mineralleri içerir. Gün içinde maden suyu tüketmek, içeriğindeki mineraller sayesinde cilt ve saç için de yararlı olabilir. Peki maden suyunun zayıflama sürecinde de herhangi bir etkisi var mı? İşte konuyla ilgili detaylar...
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Maden suyu içmenin faydaları
Maden suyundan bulunan kalsiyum, kemik yapısı, florür ise ağız ve diş sağlığı için oldukça yararlı.
Kadınlarda osteoporoz sorununu az da olsa hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca regl dönemlerini daha rahat geçmesini sağlayabilir.
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İçerdiği karbondioksit gazı sebebi ile hazmı kolaylaştırdığı gibi mide bulantısını da önleyebilir.
Ayrıca cilde de uygulanabilir. Böylece cildi canlandırmaya da yardımcı olabilir.
Yaz döneminde terleme ile kaybedilen mineralleri yerine koymak için maden suyu tüketilebilir. Her gün 1 veya 2 maden suyu içilmesi günlük mineral ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabilir.
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Maden suyu zayıflatır mı?
Maden suları içerdiği mineraller ve özellikle bikarbonat sayesinde sindirime yardımcı olur ve mideyi de rahatlatır. Bu nedenle diyetlerde önerilebilir.
Ancak meyve aromalı maden sularının büyük çoğunluğu rafine şeker içerir. Bu nedenle zayıflama programlarında ve şeker hastalığı gibi durumlarda tüketilmemelidir.