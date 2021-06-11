Maden Suyu Zayıflatır Mı? Maden Suyu İçmenin Faydaları ve Vücuda etkileri

Vücut için gerekli olan sodyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, iyot gibi mineralleri içerir. Gün içinde maden suyu tüketmek, içeriğindeki mineraller sayesinde cilt ve saç için de yararlı olabilir. Peki maden suyunun zayıflama sürecinde de herhangi bir etkisi var mı? İşte konuyla ilgili detaylar...