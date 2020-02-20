Londra Moda Haftası Love Magazine Partisi

2020 Londra Moda Haftası kapsamında Love Magazine ev sahipliğinde bir parti gerçekleştirildi. Partiye birçok süper model katıldı. Kendall Jenner, Bella Hadid, Kaia Gerber ve Candice Swanepoel gibi isimler gecenin en dikkat çeken isimleriydi.
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1
Londra Moda Haftası için dünyanın dört bir yanında podyumda yürümek için gelen ünlü modeller partinin ilgi odağı oldu.
2
Bella Hadid
Dantel detaylı bir saten bodysuit seçen, kot pantolon ve deri paltosuyla kombinleyen süper model Bella Hadid, gecenin en gözde kadınıydı.
3
Hana Cross
Uzun yelek ve blazer ile gri ince çizgili pantolon giyen Hana, androjen havayı zahmetsizce kullandı. Görünümü tamamlamak için siyah sandaletler ve 90'lardan ilham alan bir omuz çantası seçti.