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GeriÜnlü Kombinleri Londra Moda Haftası Love Magazine Partisi
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Londra Moda Haftası Love Magazine Partisi
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

Londra Moda Haftası Love Magazine Partisi

2020 Londra Moda Haftası kapsamında Love Magazine ev sahipliğinde bir parti gerçekleştirildi. Partiye birçok süper model katıldı. Kendall Jenner, Bella Hadid, Kaia Gerber ve Candice Swanepoel gibi isimler gecenin en dikkat çeken isimleriydi.

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Londra Moda Haftası için dünyanın dört bir yanında podyumda yürümek için gelen ünlü modeller partinin ilgi odağı oldu.

2Bella Hadid

Bella Hadid

Dantel detaylı bir saten bodysuit seçen, kot pantolon ve deri paltosuyla kombinleyen süper model Bella Hadid, gecenin en gözde kadınıydı.

3Hana Cross

Hana Cross

Uzun yelek ve blazer ile gri ince çizgili pantolon giyen Hana, androjen havayı zahmetsizce kullandı. Görünümü tamamlamak için siyah sandaletler ve 90'lardan ilham alan bir omuz çantası seçti.

4Candice Swanepoel

Candice Swanepoel

5Iris Law - Mugler

Iris Law - Mugler

6Kaia Gerber - Alexander Wang

Kaia Gerber - Alexander Wang

7Kendall Jenner - Jean Paul Gaultier

Kendall Jenner - Jean Paul Gaultier

8Winnie Harlow

Winnie Harlow

9Leomie Anderson, Neelam Gill

Leomie Anderson, Neelam Gill

10Naomi Campbell

Naomi Campbell

11Shanina Shaik

Shanina Shaik

Fotoğraflar: Backgrid UK

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