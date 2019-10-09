MAHMURE ÖZEL
Limonlu Su İçmek İçin 8 Neden
Suya limon eklemek son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Kimisi kilo vermek için, kimisi bağışıklık sistemini güçlendirmek kimisi ise sadece tadını sevdiği için suyuna limon ekliyor.
Bağışıklık sistemini arttırır
Limonlu su içmenin diğer bir faydası ise bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olmasıdır. Limondaki potasyum kan basıncını kontrol etmeye, beyin ve sinir fonksiyonları uyarmaya yardımcı olur ve içerisindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelir.
Solunum sorunlarına yardım eder
Astım ve enfeksiyon gibi solunum problemleri yaşıyorsanız limon suyunu tüketmek sizin için oldukça sağlıklıdır. Limon suyu anti bakteriyel özelliklere sahiptir ve göğüs enfeksiyonlarından kurtulmanızda, öksürüklerinizi kesmede etkilidir.
Beyin ve sinir sisteminize iyi gelir
Limon suyu çok fazla potasyum içerdiğinden depresyon, kaygı ve unutkanlığı azaltma etkisi vardır. Çok stres altında olduğunuzda C vitamini tüketmek iyidir ve limonun içinde bol miktarda C vitamini vardır.
Nefesinizi ferahlatır
Tüketilen bazı gıdalar nefeste koku oluşmasına sebep olabilir. Bu gıdaların ardından limonlu su içerek nefesinizi tazeleyebilirsiniz.
Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage
10