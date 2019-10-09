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Geriİyi Yaşam Limonlu Su İçmek İçin 8 Neden
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Limonlu Su İçmek İçin 8 Neden
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Limonlu Su İçmek İçin 8 Neden

Suya limon eklemek son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Kimisi kilo vermek için, kimisi bağışıklık sistemini güçlendirmek kimisi ise sadece tadını sevdiği için suyuna limon ekliyor.

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Limonlu su içmek için 8 harika nedeni aşağıya bırakıyoruz…

2Cildi temizler

Cildi temizler

Tek başına su, cildin temiz kalması için toksinlerin atılmasını sağlar. Limon eklendiğinde ise içeriğindeki C vitamini ile cildi lekelerden uzak tutarak ve kırışıkları azaltmaya yardımcı olur.

3Bağışıklık sistemini arttırır

Bağışıklık sistemini arttırır

Limonlu su içmenin diğer bir faydası ise bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olmasıdır. Limondaki potasyum kan basıncını kontrol etmeye, beyin ve sinir fonksiyonları uyarmaya yardımcı olur ve içerisindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelir.

4Kilo kaybı

Kilo kaybı

Limonlu su içmek metabolizmayı güçlendirmede ve hızlandırmada oldukça etkilidir. Ayrıca limonlu su açlığınızı bastırarak kilo vermenize de destek olur.

5Solunum sorunlarına yardım eder

Solunum sorunlarına yardım eder

Astım ve enfeksiyon gibi solunum problemleri yaşıyorsanız limon suyunu tüketmek sizin için oldukça sağlıklıdır. Limon suyu anti bakteriyel özelliklere sahiptir ve göğüs enfeksiyonlarından kurtulmanızda, öksürüklerinizi kesmede etkilidir.

6İltihabı ve tahrişi önler

İltihabı ve tahrişi önler

Vücudunuzda iltihaplanmalar oluyor ve bu durum size acı veriyorsa kesinlikle limon suyu içmelisiniz. Limon suyu iltihabı yok eder ve tahriş olmuş bölgelerinizi yatıştırır.

7Beyin ve sinir sisteminize iyi gelir

Beyin ve sinir sisteminize iyi gelir

Limon suyu çok fazla potasyum içerdiğinden depresyon, kaygı ve unutkanlığı azaltma etkisi vardır. Çok stres altında olduğunuzda C vitamini tüketmek iyidir ve limonun içinde bol miktarda C vitamini vardır.

8Enerji artışı

Enerji artışı

Enerjik hissetmek için sadece kahve içiyorsanız bir de limonlu suyu deneyin. Limonlu su, hem kafeinin azaltmanıza hem de enerjik hissetmenize yardımcı olacaktır.

9Nefesinizi ferahlatır

Nefesinizi ferahlatır

Tüketilen bazı gıdalar nefeste koku oluşmasına sebep olabilir. Bu gıdaların ardından limonlu su içerek nefesinizi tazeleyebilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

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