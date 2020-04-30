Limon Saç İçin Nasıl Kullanılır? İşte Limonun Saça Faydaları...
Limonun mutfaktaki hünerlerini biliyoruz. Peki ya saçtaki hünerlerinden haberiniz var mı? Limon saç için nasıl kullanılır? Limonun saça faydaları neler? İşte cevaplar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Limonun saça faydaları
- Limon, bol miktarda C vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, bakır, folik asit ve lif içeriyor. Bu özellikleri ile saç bakımında da önemli rol oynuyor.
2
Abone Ol
- Limon, içerdiği vitamin ve mineraller ile saç tellerini kalınlaştırıyor ve saçların gürleşmesini sağlıyor.
3
Abone Ol
- Eğer saçlarınızda kepek varsa, limon harika bir kurtarıcıdır. Limon, saçta kepeklenmeye engel oluyor, var olanları da yok ediyor.
4
Abone Ol
- Limon, içerisinde bulunan sitrik asit ile saçların rengini doğal yoldan açmaya yardımcı oluyor. Rengini açmak istiyorsanız, saçlarınıza limon sürüp bir süre güneşte bekleyin. Rengin kendiliğinden açıldığını göreceksiniz.
5
Abone Ol
- Limon, doğal bir saç şekillendiricidir. Eğer saçlarınızın bozulmamasını istiyorsanız limondan yardım alabilirsiniz.
6
Abone Ol
- Şekillendirici olmasının yanı sıra limon iyi bir saç parlatıcıdır. Eğer saçlarınızın parlak görünmesini istiyorsanız, saç kreminizin içerisine limon suyu ekleyebilirsiniz.
7
Abone Ol
- Harika bir temizleyici olan limon, saç derisini temizliyor, saç derisindeki tıkanıklıkları yok ediyor.
8
Abone Ol
- Limon, yağlı saçlar için de birebirdir. Saçları besler, yağlanmanın önüne geçiyor.
9
Abone Ol
Limonun saça yan etkileri var mı?
Limon, yüksek asidik bir besindir. Bu nedenle çok sık kullanıldığında saçın kurumasına neden olabiliyor, saç diplerine zarar verebiliyor. Kuruma ile birlikte saç diplerinde tahriş de meydana gelebiliyor. O yüzden saçınıza limon uygularken aşırıya kaçmamaya dikkat edin.
10
Abone Ol
LİMONLU SAÇ MASKESİ TARİFİ
Malzemeler:
2 yemek kaşığı limon suyu (taze sıkılmış)
3 yemek kaşığı bal
3 tatlı kaşığı zeytinyağı
11
Abone Ol
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri cam bir kasede iyice karıştırın. Ardından saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra doğal bir şampuan ile yıkayın.