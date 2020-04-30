Limon Saç İçin Nasıl Kullanılır? İşte Limonun Saça Faydaları...

Limonun saça yan etkileri var mı? Limon, yüksek asidik bir besindir. Bu nedenle çok sık kullanıldığında saçın kurumasına neden olabiliyor, saç diplerine zarar verebiliyor. Kuruma ile birlikte saç diplerinde tahriş de meydana gelebiliyor. O yüzden saçınıza limon uygularken aşırıya kaçmamaya dikkat edin.