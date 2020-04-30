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GeriSaç Limon Saç İçin Nasıl Kullanılır? İşte Limonun Saça Faydaları...
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Limon Saç İçin Nasıl Kullanılır? İşte Limonun Saça Faydaları...
Saç
MAHMURE ÖZEL

Limon Saç İçin Nasıl Kullanılır? İşte Limonun Saça Faydaları...

Limonun mutfaktaki hünerlerini biliyoruz. Peki ya saçtaki hünerlerinden haberiniz var mı? Limon saç için nasıl kullanılır? Limonun saça faydaları neler? İşte cevaplar...

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1Limonun saça faydaları
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Limonun saça faydaları

- Limon, bol miktarda C vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, bakır, folik asit ve lif içeriyor. Bu özellikleri ile saç bakımında da önemli rol oynuyor.

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- Limon, içerdiği vitamin ve mineraller ile saç tellerini kalınlaştırıyor ve saçların gürleşmesini sağlıyor.

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- Eğer saçlarınızda kepek varsa, limon harika bir kurtarıcıdır. Limon, saçta kepeklenmeye engel oluyor, var olanları da yok ediyor.

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- Limon, içerisinde bulunan sitrik asit ile saçların rengini doğal yoldan açmaya yardımcı oluyor. Rengini açmak istiyorsanız, saçlarınıza limon sürüp bir süre güneşte bekleyin. Rengin kendiliğinden açıldığını göreceksiniz.

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- Limon, doğal bir saç şekillendiricidir. Eğer saçlarınızın bozulmamasını istiyorsanız limondan yardım alabilirsiniz.

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- Şekillendirici olmasının yanı sıra limon iyi bir saç parlatıcıdır. Eğer saçlarınızın parlak görünmesini istiyorsanız, saç kreminizin içerisine limon suyu ekleyebilirsiniz.

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- Harika bir temizleyici olan limon, saç derisini temizliyor, saç derisindeki tıkanıklıkları yok ediyor.

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- Limon, yağlı saçlar için de birebirdir. Saçları besler, yağlanmanın önüne geçiyor.

9Limonun saça yan etkileri var mı
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Limonun saça yan etkileri var mı?

Limon, yüksek asidik bir besindir. Bu nedenle çok sık kullanıldığında saçın kurumasına neden olabiliyor, saç diplerine zarar verebiliyor. Kuruma ile birlikte saç diplerinde tahriş de meydana gelebiliyor. O yüzden saçınıza limon uygularken aşırıya kaçmamaya dikkat edin.

10LİMONLU SAÇ MASKESİ TARİFİ
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LİMONLU SAÇ MASKESİ TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı limon suyu (taze sıkılmış)

3 yemek kaşığı bal

3 tatlı kaşığı zeytinyağı

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Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede iyice karıştırın. Ardından saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra doğal bir şampuan ile yıkayın.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Pexels

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