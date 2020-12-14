Kuşkonmaz Tüketiyor Musunuz? İşte Bu Sebzenin Sağlığa İnanılmaz Faydaları...

A, C , K vitamini ve folat ile birlikte kan basıncını düzenleyen mineral olan potasyumu da içerir. Kuşkonmaz folatın önde gelen kaynaklarından biridir, bir B grubu vitamini olan folat DNA yapım ve onarımında gereklidir. ½ bardak kuşkonmaz günlük folat ihtiyacının (yetişkinler için 400 mikrogram kadar) 1/3’ünü karşılar.