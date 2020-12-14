MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Kuşkonmaz Tüketiyor Musunuz? İşte Bu Sebzenin Sağlığa İnanılmaz Faydaları...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kuşkonmaz Tüketiyor Musunuz? İşte Bu Sebzenin Sağlığa İnanılmaz Faydaları...
Beslenme Önerileri
Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Pixabay

Kuşkonmaz Tüketiyor Musunuz? İşte Bu Sebzenin Sağlığa İnanılmaz Faydaları...

Kuşkonmaz maalesef ülkemizde çok sık tüketilen bir sebze değil. Birçok kişinin ön yargı ile baktığı kuşkonmaz aslında oldukça lezzetli bir sebzedir. Lezzetinin yanı sıra sağlığa da sayısız faydası bulunur. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, kuşkonmazın pek de bilinmeyen faydalarını anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kuşkonmaz son derece sağlıklı besin öğeleri ve fitokimyasallar içerir. Diyette yer verilmesi gereken sebzelerden biridir. Çoğu sebze gibi kuşkonmaz da düşük kalorilidir. 6 orta boy kuşkonmaz (1/2 su bardağı) 20 kaloridir, 0.2 gram kadar da yağ içerir.

2
Abone Olgoogle-news

A, C , K vitamini ve folat ile birlikte kan basıncını düzenleyen mineral olan potasyumu da içerir. Kuşkonmaz folatın önde gelen kaynaklarından biridir, bir B grubu vitamini olan folat DNA yapım ve onarımında gereklidir. ½ bardak kuşkonmaz günlük folat ihtiyacının (yetişkinler için 400 mikrogram kadar) 1/3’ünü karşılar.

3
Abone Olgoogle-news

Kuşkonmaz saponin, kuersetin, rutin ve kaempferol gibi fitokimyasalları eşsiz bir kombinasyon halinde sunduğundan araştırmalar kuşkonmazın anti inflamatuar (iltihap karşıtı) bir besin olduğunu göstermektedir.

4
Abone Olgoogle-news

Kronik inflamasyonda zararlı iltihabi kimyasallar vücuda yayılır bu da Tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve Alzheimer başta olmak üzere birçok kronik hastalıklar için bir risk faktörüdür.

5
Abone Olgoogle-news

Kuşkonmaz gibi besinler inflamatuar karşıtı bağışıklık bileşiklerinin vücutta üretimini arttırarak inflamasyonları azaltmada yardımcıdırlar. Kuşkonmaz aynı zamanda en güçlü antioksidanlardan biri olan glutatyonu içerir.

6
Abone Olgoogle-news

İnülin içermesinden ötürü sindirim sistemi sağlığına da yardımcıdır. İnülin prebiyotik olarak adlandırılan bir çeşit karbonhidrattır, kalın bağırsakta yıkılır, sağlıklı probiyotik bakterilerin (Bifido bakteri, Laktobasili) oluşumuna yardımcıdır.

7
Abone Olgoogle-news

Bazı insanlar kuşkonmaz yedikten sonra keskin kokulu bir idrarla karşılaşabilmektedirler. Zararsızdır ve genetik farklılıklara bağlı olarak bazı bireylerde görülür. Bilim adamları bunun kuşkonmazın içerdiği metil merkaptan (kükürt içeren bir amino asit olan methioninin bir türevi) oluştuğunu düşünmektedir.

8Kuşkonmaz nasıl kullanılır
Abone Olgoogle-news

Kuşkonmaz nasıl kullanılır?

Geleneksel olarak eritilmiş tereyağı, hollandez sos veya poşe yumurta ile servis edilse de daha az yağ içeren alternatifleri hazırlamak çok kolay. Kuşkonmazı omletlerinize, ıspanak veya yeşil salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

9
Abone Olgoogle-news

Kırmızı biber, kırmızı soğan, mantar ve kuşkonmaz ile sebzeli bir burger hazırlanabilir. Tavuk göğüs dilimli, taze fesleğenli makarnanıza çok az zeytinyağı ve limon suyu gezdirilmiş pişmiş kuşkonmaz ilavesi yaparak lezzetli ve doyurucu bir öğün yemek de mümkün.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi