Kuruyemişleri Hangi Sıklıkla Tüketmeliyiz?

En çok enerji yağlardan İnsanlar yaşamı boyunca ortalama 70 bin kez yemek yiyor, bu da yaklaşık 25-30 ton gıdaya denk geliyor. Gıda basit bir günlük fonksiyon olmanın ötesinde, insan sağlığı ve mutluluğu için de önem taşıyor.