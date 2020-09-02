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GeriBeslenme Önerileri Kuruyemişleri Hangi Sıklıkla Tüketmeliyiz?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kuruyemişleri Hangi Sıklıkla Tüketmeliyiz?
Beslenme Önerileri
Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Pixabay

Kuruyemişleri Hangi Sıklıkla Tüketmeliyiz?

Fındık, fıstık, ceviz, kabak çekirdeği ve badem gibi yağlı tohumlu besinlerin B grubu vitaminleri, mineraller, yağ ve protein bakımından oldukça zengin besinlerdir. Doğru tüketildiğinde bol miktarda fayda sağlayan kuruyemişler, yanlış tüketildiğinde ise kilo alımına sebep olabiliyor.

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Günlük hayat koşuşturmacası içerisinde artık "Yemek yemeyi unuttum" veya "Yemeğe ayıracak vaktim yoktu" cümlelerini sıkça duyuyoruz. Çantaya atılan bir avuç meyve, sebze veya bitkisel yağlardan oluşan besinler gün içerisinde hayatımızı kurtarabiliyor.

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Özellikle yağlı tohumlu besinler (ceviz, çam fıstığı, fındık, kabak çekirdeği, badem, antep fıstığı, susam, yer fıstığı, ayçiçek çekirdeği) B grubu vitaminleri, mineraller, yağ ve protein bakımından zengin besinlerdir. Bu besinlerin de günlük belirli bir oranda tüketilmesi gerekiyor.

3En çok enerji yağlardan
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En çok enerji yağlardan

İnsanlar yaşamı boyunca ortalama 70 bin kez yemek yiyor, bu da yaklaşık 25-30 ton gıdaya denk geliyor. Gıda basit bir günlük fonksiyon olmanın ötesinde, insan sağlığı ve mutluluğu için de önem taşıyor.

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Yağlı tohumlar beslenmemizde önemli bir yere sahip. Tüm canlı organizmaların yaşamak için enerji tüketimine gereksinimi vardır. Yağlar, en çok enerji (9 kcal/gram) veren besin öğesidir.

5Bağıl nem oranı % 60ı aşmamalı
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Bağıl nem oranı % 60'ı aşmamalı

Ancak gıdalar üretimlerinden tüketimlerine kadar geçen süreler içerisinde çeşitli nedenlerle bozuluyor. Bu bozulma faktörlerinin önemli bir grubunu mikroorganizmalar oluşturuyor.

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Yağlı tohumlar uygun koşullarda saklanmazlarsa, böceklenebiliyor ve küfleniyor. Küfler 'aflatoksinler' denilen zararlı öğeler üretirler. Önemli bir besin toksini olan aflatoksinlerin hedef organı karaciğer olmakla birlikte diğer dokularda da hasarlara veya tümörlere neden olabilir.

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Yağlı tohumlardaki küflenmeyi önlemek için uygun zamanda hasat edilmesi gerekiyor. Hasat toprak üzerinde bırakılmamalıdır. Kırık, çatlak ve hastalıklı olanlar ayrılmalıdır. Bozulmayı önlemede en önemli nokta, nem kontrolüdür. Fındık, fıstık gibi yağlı tohumlarda nem oranı % 5’ten fazla olmamalıdır.

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Saklanan yerlerin bağıl nem oranları % 60’tan fazla olmamalıdır. Tuz, nemi çektiğinden evde yağlı tohumları saklarken iri tuz kullanılmalıdır. Yer fıstığı, fındık, diğer fıstıklar, ceviz, nemli ve sıcak yerlerde saklandıklarında küflenirler. Bu nedenle yağlı tohumlar, serin yerde saklanmalıdır.

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