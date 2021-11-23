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Kuruyemiş Zayıflatır Mı? İşte Kilo Vermede Etkili Kuruyemişler
Zayıf ve fit bir vücuda sahip olmak çoğu kişinin hayali. Kış mevsimi ise gecelerinin uzaması ile ve vücudun yağ depolama eğilimi ile beraber kilo kaybetmenin daha zor olduğu bir dönem. Bu dönemde elinizin altında olabilecek en masum atıştırmalıklardan biriyse şüphesiz kuruyemişlerdir. Bu noktada kuruyemişleri çiğ, kavrulmamış ve doğru porsiyonlarda yemek çok önemlidir. Eğer ki kuruyemişleri doğru kullanırsanız hem doygunluğunuzu daha iyi yönetmiş hem bağışıklığınızı kuvvetlendirmiş hem de kilo kaybınızı kolaylaştırmış olursunuz. Peki kuruyemiş zayıflatır mı? İşte en düşük kalorili yağ yakan kuruyemişler...
En az kalorili, yağ yakan ve kilo vermede etkili kuruyemişleri Uzman Diyetisyen Deniz Zünbülcan anlattı.
KURUYEMİŞ ZAYIFLATIR MI?
Kuruyemişler vitamin, mineral ve enerjiyi karşılayabilmek adına iyi bir alternatiftir. Kilo vermede yardımcı olması isteniyorsa gün içinde ara öğünlerde kullanmak daha mantıklı olacaktır. Gece saatlerinde genel olarak atıştırmalıkların tüketilmesi önerilmemektedir ancak paketli bir gıda tüketmektense kuruyemişlerin tercih edilmesi çok daha iyi bir alternatif olacaktır.
Ceviz
Omega-3 yağ asidi içeriği çok yüksektir. Bu içerik sayesinde kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu olarak bilinmektedir. Aynı zamanda omega-3 yağ asidi kilo kontrolünde ve depresyonun önlenmesinde de etkilidir. Yapılan bir çalışmayada günde 56 gram ceviz tüketilmesinin organ yağlanması görülen aşırı kilolu kişilerde endotelyal işlevi geliştirdiği ve beslenme düzenine eklenen cevizin kişilerin kilosunda artışa neden olmadığı görülmüştür.
Badem
Doğal, taze, tuzsuz badem yüksek oranda besleyici ve sağlıklı yağlar, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Badem kilo vermek isteyen kişilerinde tüketebilecekleri besinler arasındadır. Düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve protein içeriğiyle daha uzun süre tokluk sağlayarak iştah yönetimini ve kilo kaybını kolaylaştıracaktır. Ancak porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. 10-15 adet badem yaklaşık 100 kaloridir. Bu nedenle kilo probleminiz varsa günde 10 -15 adet bademden fazlasını tüketmemeye dikkat etmelisiniz.
Fındık
İçerdiği yağ ve yağ asitleri türü, protein, karbonhidrat, lif, vitaminler ve mineraller sayesinde sağlıklı bir vücut için çok önemli bir besindir. Yağ içeriği nedeniyle çoğu kişi yemekten kaçsa da fındık iştahı kontrol etmeye yardımcıdır. Tekli doymamış yağ asitlerinin en iyi kaynağıdır ve yapılan çalışmalar koroner kalp hastalıklarından korunmada etkili olduğunu da göstermiştir. Magnezyum, manganez ve B6 vitaminini bir arada içermesiyle fındık ayrıca kadınlarda adet öncesi dönem semptomlarını azaltmada da etkilidir.
Antep fıstığı
Lif ve protein içeriği yüksektir. Bu içerik kombinasyonu doygunluğunuzu arttırmakta ve öğünlerde iştahınızı kontrol etmenizi kolaylaştırmaktadır. 24 haftalık bir çalışmada günlük kalorinin %20 sini antep fıstığından karşılayanların antep fıstığı yemeyenlere göre bellerinde daha fazla incelme olduğu görülmüştür.