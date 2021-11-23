Kuruyemiş Zayıflatır Mı? İşte Kilo Vermede Etkili Kuruyemişler

Fındık

İçerdiği yağ ve yağ asitleri türü, protein, karbonhidrat, lif, vitaminler ve mineraller sayesinde sağlıklı bir vücut için çok önemli bir besindir. Yağ içeriği nedeniyle çoğu kişi yemekten kaçsa da fındık iştahı kontrol etmeye yardımcıdır. Tekli doymamış yağ asitlerinin en iyi kaynağıdır ve yapılan çalışmalar koroner kalp hastalıklarından korunmada etkili olduğunu da göstermiştir. Magnezyum, manganez ve B6 vitaminini bir arada içermesiyle fındık ayrıca kadınlarda adet öncesi dönem semptomlarını azaltmada da etkilidir.