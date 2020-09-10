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Kuruyan Rimel Hayata Nasıl Döndürülür?

Rimelinizi almanızın üzerinden çok az bir zaman geçmesine rağmen kurudu mu? Çöpe atmak zorunda değilsiniz. Rimelinizi hayata döndürmek için uygulayabileceğiniz birkaç yöntem var.