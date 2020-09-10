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GeriMakyaj Kuruyan Rimel Hayata Nasıl Döndürülür?
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Kuruyan Rimel Hayata Nasıl Döndürülür?
Makyaj
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Ingimage, iStock

Kuruyan Rimel Hayata Nasıl Döndürülür?

Rimelinizi almanızın üzerinden çok az bir zaman geçmesine rağmen kurudu mu? Çöpe atmak zorunda değilsiniz. Rimelinizi hayata döndürmek için uygulayabileceğiniz birkaç yöntem var.

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İşte kuruyan rimeli düzeltmenin basit ama etkili 5 yolu...

2Gül suyu
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Gül suyu

Kuruyan rimeli düzeltmek için gül suyu kullanabilirsiniz. Rimelinizin fırçasına gül suyu damlatın ve sonra fırçayı rimel kabınıza batırıp çıkarın. Hızlıca çözüldüğünü göreceksiniz.

3Zeytinyağı
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Zeytinyağı

Kuruyan ya da sertleşmeye başlamış rimelinize bir iki damla zeytinyağı ekleyin ve rimel fırçası yardımıyla karıştırın. Zeytinyağı kuruyan rimeli düzeltirken aynı zamanda kirpiklerinizi de besleyecektir. Ancak 2 damladan fazla zeytinyağı damlatmamaya dikkat edin aksi takdirde rimeliniz tamamen çöp olabilir.

4Badem yağı
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Badem yağı

Badem yağının kirpikleri gürleştirdiğini bilmeyen yoktur. Tıpkı zeytinyağı gibi badem yağını da sadece birkaç damla olmak kaydıyla rimelinize ekleyin.

5Eyeliner
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Eyeliner

Evet, yanlış duymadınız. Eyeliner'ınızı kullanarak kuruyan rimelinizi düzeltebilirsiniz. Likit eyeliner'dan bir iki damla rimelinize damlatın. Rimeliniz eski formuna kavuşacaktır.

6Kaynar su
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Kaynar su

Kuruyan rimeli düzeltmenin bir başka yolu ise kaynar sudan yardım almak. Bir kapta su kaynatın ve rimelinizi, ağzı sıkıca kapalı bir şekilde, kaynamış suyun içine bırakın. Su soğuyana kadar rimel kabın içinde kalsın. Sıcak su, kuruyan rimelin çözülmesine yardımcı olacaktır.

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