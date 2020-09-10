MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Ingimage, iStock
Kuruyan Rimel Hayata Nasıl Döndürülür?
Rimelinizi almanızın üzerinden çok az bir zaman geçmesine rağmen kurudu mu? Çöpe atmak zorunda değilsiniz. Rimelinizi hayata döndürmek için uygulayabileceğiniz birkaç yöntem var.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşte kuruyan rimeli düzeltmenin basit ama etkili 5 yolu...
2
Abone Ol
Gül suyu
Kuruyan rimeli düzeltmek için gül suyu kullanabilirsiniz. Rimelinizin fırçasına gül suyu damlatın ve sonra fırçayı rimel kabınıza batırıp çıkarın. Hızlıca çözüldüğünü göreceksiniz.
3
Abone Ol
Zeytinyağı
Kuruyan ya da sertleşmeye başlamış rimelinize bir iki damla zeytinyağı ekleyin ve rimel fırçası yardımıyla karıştırın. Zeytinyağı kuruyan rimeli düzeltirken aynı zamanda kirpiklerinizi de besleyecektir. Ancak 2 damladan fazla zeytinyağı damlatmamaya dikkat edin aksi takdirde rimeliniz tamamen çöp olabilir.
4
Abone Ol
Badem yağı
Badem yağının kirpikleri gürleştirdiğini bilmeyen yoktur. Tıpkı zeytinyağı gibi badem yağını da sadece birkaç damla olmak kaydıyla rimelinize ekleyin.
5
Abone Ol
Eyeliner
Evet, yanlış duymadınız. Eyeliner'ınızı kullanarak kuruyan rimelinizi düzeltebilirsiniz. Likit eyeliner'dan bir iki damla rimelinize damlatın. Rimeliniz eski formuna kavuşacaktır.
6
Abone Ol
Kaynar su
Kuruyan rimeli düzeltmenin bir başka yolu ise kaynar sudan yardım almak. Bir kapta su kaynatın ve rimelinizi, ağzı sıkıca kapalı bir şekilde, kaynamış suyun içine bırakın. Su soğuyana kadar rimel kabın içinde kalsın. Sıcak su, kuruyan rimelin çözülmesine yardımcı olacaktır.