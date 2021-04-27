Kuru Saçlara Ne İyi Gelir? İşte Kuru Saç Bakımı İçin Öneriler

Kuru Saç Bakımı İçin Öneriler Saç yapılarına göre çeşitli şampuanlar mevcut. Kepek önleyici, dökülen ve kırılan saçlar için ve kuru saçlara göre de şampuanlar var. Bunun için nemlendirici özelliği olan şampuanları tercih edebilirsiniz. Böylece saçlarınızın nemlenmesini sağlarken kuruluğu da engelleyebilirsiniz.



Saç uçlarınız da kuruluklar varsa ve saçlarınız da uzunsa tekrar canlandırmak zor olabilir. Bu yüzden saçınızın yapısına göre belli aralıklarla saçlarınızı kestirebilirsiniz. Ayrıca saçlarınızı kestirerek kırık uçları da giderebilirsiniz. Bunun yanı sıra saçlarınızın da sağlıklı bir şekilde uzamasını destekleyecektir.