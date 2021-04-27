Kuru Saçlara Ne İyi Gelir? İşte Kuru Saç Bakımı İçin Öneriler
Nemini yitiren saçlar, zamanla kurumaya başlar ve yıpranarak parlaklığını da yitirir. Kuru saçlar da zayıf ve kırılmaya yatkın hale gelir. Peki kuru saçlara ne iyi gelir? İşte kuru saç bakımı için öneriler...
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Mevsimsel değişiklikler, dengesiz beslenme ve dış etkenler saçların kurumasına neden olabilir. Durum böyle olunca da saçlar daha kırılgan hale gelir ve yıpranır. Ayrıca parlaklığını da kaybeder. Ancak doğru bakımla saçlarınızı koruyabilir, kuruluğunu da giderebilirsiniz. İşte öneriler...
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Kuru Saç Bakımı İçin Öneriler
Saç yapılarına göre çeşitli şampuanlar mevcut. Kepek önleyici, dökülen ve kırılan saçlar için ve kuru saçlara göre de şampuanlar var. Bunun için nemlendirici özelliği olan şampuanları tercih edebilirsiniz. Böylece saçlarınızın nemlenmesini sağlarken kuruluğu da engelleyebilirsiniz.
Saç uçlarınız da kuruluklar varsa ve saçlarınız da uzunsa tekrar canlandırmak zor olabilir. Bu yüzden saçınızın yapısına göre belli aralıklarla saçlarınızı kestirebilirsiniz. Ayrıca saçlarınızı kestirerek kırık uçları da giderebilirsiniz. Bunun yanı sıra saçlarınızın da sağlıklı bir şekilde uzamasını destekleyecektir.
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Her gün saçları yıkamak da kuruluğa neden olabilir. Bu yüzden günlük yıkama yerine iki günde bir nemlendirici şampuanla yıkayabilirsiniz. Bazı şampuanlar saçlardaki teri ve kiri temizlediği için saçın nemlenmesine yardımcı olan saç sebumunu da çıkarabilir. Bu yüzden saçları sık yıkamak kurumaya yol açabilir.
Kuruyan saçlar için saç nemlendiricisi de tercih edebilirsiniz. Bunun çeşitli saç nemlendiricileri bulunmaktadır. Saçınızı günlük yıkamak istemezseniz, duş sonrası saçlarınız için saç kremi kullanabilirsiniz. Eğer saçlarınız aşırı derecede kuruysa derinlemesine bakım kremi de tercih edebilirsiniz.
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Güneş ışınları, saçlara da zarar verebilir. Bu yüzden güneşe çıkacağınız zaman saçlarınızı şapka veya şemsiye ile koruyabilirsiniz.
Saçınıza ısı veren fön, şekillendirici ve düzleştirici gibi araçları kullanmaktan kaçınmalısınız. Eğer saçınıza şekil vermek isterseniz, ısısız yöntemleri kullanabilirsiniz. Örneğin saçlarınızı kıvırmak isterseniz, ısısız bukleler yapabilirsiniz.