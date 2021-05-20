Kuru fırçalama nedir, ne zaman ve nasıl yapılır? Kuru fırçalama yapmanın vücuda faydaları

Kuru fırçalama, dünyaca ünlü isimlerin de kullandığı bir teknik olarak son dönemlerdeki popülerliğini koruyor. Kuru fırçalamayı günlük bakım rutinine dahil etmek isteyen kadınlar, kuru fırçalama nedir, nasıl ve ne zaman yapılır sorularına internet sayfalarında yanıt arıyorlar. Kan akışını hızlandırarak cildi tazelemesinin yanı sıra Aynı zamanda pek çok cilt problemine de iyi geliyor. Peki kuru fırçalama nedir, ne zaman ve nasıl yapılır? Hazırsanız, kuru fırçalama yapmanın vücuda faydalarını ve kuru fırçalama ile ilgili tüm detayları paylaşmaya başlıyoruz.