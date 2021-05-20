Kuru fırçalama nedir, ne zaman ve nasıl yapılır? Kuru fırçalama yapmanın vücuda faydaları
Kuru fırçalama, son zamanlarda özellikle kadınların günlük bakım rutini arasında yer alan bir cilt bakım yöntemidir. Vücuttaki kan akışını hızlandıran kuru fırçalama, doğru yapıldığında da vücuda pek çok fayda sağlıyor. Peki kuru fırçalama nedir, nasıl ve ne zaman yapılır? İşte, kuru fırçalamanın faydaları…
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Kuru fırçalama, dünyaca ünlü isimlerin de kullandığı bir teknik olarak son dönemlerdeki popülerliğini koruyor. Kuru fırçalamayı günlük bakım rutinine dahil etmek isteyen kadınlar, kuru fırçalama nedir, nasıl ve ne zaman yapılır sorularına internet sayfalarında yanıt arıyorlar. Kan akışını hızlandırarak cildi tazelemesinin yanı sıra Aynı zamanda pek çok cilt problemine de iyi geliyor. Peki kuru fırçalama nedir, ne zaman ve nasıl yapılır? Hazırsanız, kuru fırçalama yapmanın vücuda faydalarını ve kuru fırçalama ile ilgili tüm detayları paylaşmaya başlıyoruz.
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Kuru fırçalama nedir?
Kuru fırçalama yöntemi, at kılı fırça yardımıyla vücudun aşağıdan yukarı doğru tarandığı bir bakım tekniğidir. Kuru fırçalama yöntemi aslında uzun zamandır vücut bakımında kullanılan bir teknik olmasına rağmen son iki senedir daha popüler bir hale geldi.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi kuru fırçalama kan akışını sağlar. Bu özelliği ile cildin alt katmanında bulunan yağları yumuşatır ve selülitleri yok eder. Ciltteki pürüzlere de iyi gelen kuru fırçalama, ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur.
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Kuru fırçalama nasıl yapılır?
Kuru fırçalama yapmak için öncelikle eczane ya da bir bakım mağazasından bu işleme uygun, sert olmayan bir vücut fırçası edinmelisiniz.
Fırçayı, adından da anlaşılacağı üzere vücudunuz kuruyken kullanmalısınız. Vücudunuzun her yerini dairesel hareketlerle fırçalayın. Vücudunuzun gençleşmesi ve kan dolaşımının hızlanması için günde 5-6 dakika boyunca kuru fırçalama yapmanız yeterli olacaktır. İşlem sonrası vücudunuzu nemlendirmeyi de unutmayın.
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Kuru fırçalama yaparken dikkat edilmesi gerekenler
-Sert bir şekilde fırçalamayın.
-Doğal kılları olan fırçaları kullanın.
-Uçucu yağ kullanın.
-Kuru fırçalamayı alışkanlık haline getirin.
-İşlemi minimum 2 dakika uygulayın.
-Vücudunuzun kuru olduğundan emin olun.
-Fırçalamadan sonra duşa girin.
-Fırçanızı 2 haftada bir sabunlu su ile yıkayın.
-Fırçanızı ıslak bırakmayın.
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Kuru fırçalama ne zaman yapılır?
Kuru fırçalama tekniğini duştan önce uygulayabilirsiniz. Bu tekniği haftada birkaç defa uygulamak yeterli olacaktır.
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Kuru fırçalamanın faydaları
Kan dolaşımını hızlandır
Selülit görünümünü iyileştirir
Ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur
Fırçalama sırasında sinir uçlarınız uyarılır bu nedenle enerjiniz artar.