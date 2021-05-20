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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Kuru fırçalama nedir, ne zaman ve nasıl yapılır? Kuru fırçalama yapmanın vücuda faydaları
Kişisel Bakım
Fotoğraf: iStock

Kuru fırçalama nedir, ne zaman ve nasıl yapılır? Kuru fırçalama yapmanın vücuda faydaları

Kuru fırçalama, son zamanlarda özellikle kadınların günlük bakım rutini arasında yer alan bir cilt bakım yöntemidir. Vücuttaki kan akışını hızlandıran kuru fırçalama, doğru yapıldığında da vücuda pek çok fayda sağlıyor. Peki kuru fırçalama nedir, nasıl ve ne zaman yapılır? İşte, kuru fırçalamanın faydaları…

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Kuru fırçalama, dünyaca ünlü isimlerin de kullandığı bir teknik olarak son dönemlerdeki popülerliğini koruyor. Kuru fırçalamayı günlük bakım rutinine dahil etmek isteyen kadınlar, kuru fırçalama nedir, nasıl ve ne zaman yapılır sorularına internet sayfalarında yanıt arıyorlar. Kan akışını hızlandırarak cildi tazelemesinin yanı sıra Aynı zamanda pek çok cilt problemine de iyi geliyor. Peki kuru fırçalama nedir, ne zaman ve nasıl yapılır? Hazırsanız, kuru fırçalama yapmanın vücuda faydalarını ve kuru fırçalama ile ilgili tüm detayları paylaşmaya başlıyoruz.

2Kuru fırçalama nedir

Kuru fırçalama nedir?

Kuru fırçalama yöntemi, at kılı fırça yardımıyla vücudun aşağıdan yukarı doğru tarandığı bir bakım tekniğidir. Kuru fırçalama yöntemi aslında uzun zamandır vücut bakımında kullanılan bir teknik olmasına rağmen son iki senedir daha popüler bir hale geldi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kuru fırçalama kan akışını sağlar. Bu özelliği ile cildin alt katmanında bulunan yağları yumuşatır ve selülitleri yok eder. Ciltteki pürüzlere de iyi gelen kuru fırçalama, ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur.

3Kuru fırçalama nasıl yapılır

Kuru fırçalama nasıl yapılır?

Kuru fırçalama yapmak için öncelikle eczane ya da bir bakım mağazasından bu işleme uygun, sert olmayan bir vücut fırçası edinmelisiniz.

Fırçayı, adından da anlaşılacağı üzere vücudunuz kuruyken kullanmalısınız. Vücudunuzun her yerini dairesel hareketlerle fırçalayın. Vücudunuzun gençleşmesi ve kan dolaşımının hızlanması için günde 5-6 dakika boyunca kuru fırçalama yapmanız yeterli olacaktır. İşlem sonrası vücudunuzu nemlendirmeyi de unutmayın.

4Kuru fırçalama yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Kuru fırçalama yaparken dikkat edilmesi gerekenler

-Sert bir şekilde fırçalamayın.

-Doğal kılları olan fırçaları kullanın.

-Uçucu yağ kullanın.

-Kuru fırçalamayı alışkanlık haline getirin.

-İşlemi minimum 2 dakika uygulayın.

-Vücudunuzun kuru olduğundan emin olun.

-Fırçalamadan sonra duşa girin.

-Fırçanızı 2 haftada bir sabunlu su ile yıkayın.

-Fırçanızı ıslak bırakmayın.

5Kuru fırçalama ne zaman yapılır

Kuru fırçalama ne zaman yapılır?

Kuru fırçalama tekniğini duştan önce uygulayabilirsiniz. Bu tekniği haftada birkaç defa uygulamak yeterli olacaktır.

6Kuru fırçalamanın faydaları

Kuru fırçalamanın faydaları

Kan dolaşımını hızlandır

Selülit görünümünü iyileştirir

Ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur

Fırçalama sırasında sinir uçlarınız uyarılır bu nedenle enerjiniz artar.

Cilt problemlerine iyi gelir

Gözenekleri temizler

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