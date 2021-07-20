Kurban Eti Nasıl Saklanmalı? Etin Korunması ve Pişirilmesi İle İlgili Öneriler

Kesimhanelerde işlem sırasında sığır eti bakterilerle enfekte olabilir. Etin parçalanması ve kıyılması sırasında yüzeyden iç kısımlara geçen bakteri, yeterli ısı işleminin yapılmadığı durumlarda canlılığını sürdürerek halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturuyor.



Koruyucu önlem olarak, etin kesim sonrası hızla 7 derecenin altında soğutulması gerekiyor. Özellikle bu tip gıdalara uygulanan ısıl işleminin ürünün merkezi dahil her yerinde pişirilerek muhafazasında 70 derece ve üzerinde olması, etin pembe renginin kaybolup gri-kahverengiye dönüşmesi ve et suyunun tamamen uzaklaşması ile yeterli pişirme sağlanabilir.