Kurban Bayramı'nda Et Tüketimi Nasıl Olmalı? İşte Bayramda Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kurban Bayramı'ında günlük beslenme alışkanlıklarının dışına çıkılabiliyor. Bununla birlikte etin doğru şekilde tüketilmemesi bazı problemlere yol açabiliyor. Peki Kurban Bayramı'nda et tüketimi nasıl olmalı? İşte bayramda beslenmede dikkat edilmesi gerekenler...
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1
Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi artıyor. Bunun yanı sıra kontrolsüz ve düzensiz beslenmede bazı sağlık problemlerine neden olabilir. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bayramda et tüketimiyle ilgili bilgiler verdi, beslenmeyle ilgili önerilerini sundu.
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Kurban Bayramı'nda et tüketimi nasıl olmalı?
Mutlaka veteriner kontrolünden geçmiş kurbanlık alın ve kesilen kurbanı 1-2 gün (24-48 saat) soğutucuda beklettikten sonra tüketin.
Etleri kesinlikle oda sıcaklığında çözdürmeyin, buzdolabında veya mikrodalga fırında çözdürün. Pişireceğiniz miktarda et çözdürün, çözdürülen etleri hemen pişirin, tekrar dondurmayın.
3
Pişirirken haşlama, fırın, ızgara yöntemlerini tercih edin. Mangal yapacaksanız et ile ateş arasında 15 cm mesafe bırakın. Etleri kömürleşecek şekilde kızartmayın. Bu hem vitamin, mineral kaybına neden olur hem de kanserojen madde oluşumunu arttırır. Özellkle kurban etlerinde ızgara ve mangal yöntemiyle pişirmede etin iyi pişmiş olmasına mutlaka dikkat edin.
Genellikle bu yöntemlerde etin iç kısımlarının iyi pişmemesinden ve hayvanlardaki hastalıkların insanlara geçme riskinden ötürü ızgara ve mangaldan ziyade etleri kaynatma yöntemi ile pişirmeye ağırlık vermeye çalışın.
4
Kavurma ve kızartmalardan uzak durun. İlla ki kavurma yapacaksanız kuyruk yağı ve tereyağ gibi doymuş yağdan zengin katı yağları tercih etmeyin. Kendi suyunda kısık ateşte pişirin. Et koyduğunuz yemeğe bir daha yağ eklemeyin. Etin kendi yağı pişirmek için yeterlidir.
Kırmızı et hayvansal proteinin ana kaynaklarındandır, demir, çinko ve B12 gibi vitamin ve mineraller içerir ancak kolesterol ve doymuş yağdan da zengindir. Demir emilimini arttırmak için etin yanına C vitamininden zengin koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, semizotu, brokoli vb.) veya salata (domates, biber, marul, maydanoz, roka, dereotu, tere vb.) tercih edin.
5
Et tüketiminde porsiyon kontrolünü iyi ayarlamak gerekir. Kişi başı günde 3-4 ( 90-120 g ) köfte kadar et tüketilebilir. Etin yağlı kısımlarını mutlaka ayırın, sakatatları tüketmeyin. Yağlı etler özellikle yaşlılar, şeker hastaları, kalp ve damar hastaları, karaciğer hastaları, mide –bağırsak rahatsızlıkları olanlar, kan yağları yüksek bireyler, kilo vermek isteyenler ve kolesterolü yüksek bireyler için oldukça zararlıdır. Her gün her gün et yemeyin. Sebze, meyve ve tahıllardan zengin bir beslenme planı oluşturun.
6
Et sindirimi zor bir besin olduğundan mümkünse öğle yemeklerinde tercih edin. Fazla tüketilen et aynı zamanda midede şişkinliğe, hazımsızlığa, aşırı protein alımından ötürü ürik asit seviyelerinin yükselmesine, bunun sonucu olarak gut hastalığı ve böbrek taşı oluşum riskine ve vücuttan kalsiyum atımının artmasına neden olur.
7
Bayram boyunca aşırı yağlı, tuzlu ve soslu besinlerden uzak durun. Kremalı, şerbetli, hamur tatlı tüketiminden ziyade ara öğünlerde haftada 1-2 gün sütlü veya meyveli tatlıları tercih edin. Mevsimi itibariyle vişne, incir, şeftali veya kayısı tatlısı tercih edilebilir. Çikolata tüketecekseniz tercihinizi %50-70 kakao içeren bitter çikolatalardan yana kullanın.
Çay, kahve tüketiminde aşırıya kaçmayın. Hazır meyve suları, gazlı, kolalı içeceklerden uzak durun. Su tüketimini arttırın. Bunun yanı sıra ayran, şekersiz limonata, komposto, hoşaf, rezene, adaçayı, zencefil vb. bitkisel çaylar tercih edilebilir. Fiziksel olarak her daim aktif olun. Açık havada yapacağınız yürüyüşleri günlük rutininizin bir parçası haline getirin.