Kurban Bayramı'nda Et Tüketimi Nasıl Olmalı? İşte Bayramda Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kavurma ve kızartmalardan uzak durun. İlla ki kavurma yapacaksanız kuyruk yağı ve tereyağ gibi doymuş yağdan zengin katı yağları tercih etmeyin. Kendi suyunda kısık ateşte pişirin. Et koyduğunuz yemeğe bir daha yağ eklemeyin. Etin kendi yağı pişirmek için yeterlidir.



Kırmızı et hayvansal proteinin ana kaynaklarındandır, demir, çinko ve B12 gibi vitamin ve mineraller içerir ancak kolesterol ve doymuş yağdan da zengindir. Demir emilimini arttırmak için etin yanına C vitamininden zengin koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, semizotu, brokoli vb.) veya salata (domates, biber, marul, maydanoz, roka, dereotu, tere vb.) tercih edin.