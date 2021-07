Kurban Bayramı'nda Et Tüketimi Nasıl Olmalı? İşte Bayramda Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Et tüketiminde porsiyon kontrolünü iyi ayarlamak gerekir. Kişi başı günde 3-4 ( 90-120 g ) köfte kadar et tüketilebilir. Etin yağlı kısımlarını mutlaka ayırın, sakatatları tüketmeyin. Yağlı etler özellikle yaşlılar, şeker hastaları, kalp ve damar hastaları, karaciğer hastaları, mide –bağırsak rahatsızlıkları olanlar, kan yağları yüksek bireyler, kilo vermek isteyenler ve kolesterolü yüksek bireyler için oldukça zararlıdır. Her gün her gün et yemeyin. Sebze, meyve ve tahıllardan zengin bir beslenme planı oluşturun.