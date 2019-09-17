'Küçük Enerji Santralleri' İle Güzelleşin

Her yaşta ışıltılı, sağlıklı bir cilde sahip olabilmek için, kendisi küçük ama etkisi büyük kabuklu yemişlerden faydalanılmasını tavsiye eden Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Estetik operasyonların yanında, doğru enerji kaynakları da genç ve diri bir cilt için gereklidir. Çok sayıda vitamin, demir, çinko ve magnezyum gibi mineralleri içeren kabuklu yemişler, hücrelerin sağlıklı bir şekilde yenilenerek, cildin parlaklık ve canlılığını artıran bir etki yaratır. Hücrelerimiz için küçük enerji santralleri olarak tanımlanan bu besinleri sadece vücudunuzun değil, hücrelerinizin ve cildinizin enerji kaynağı olarak düzenli tüketin” tavsiyesinde bulunuyor.



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