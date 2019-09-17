'Küçük Enerji Santralleri' İle Güzelleşin
Vücudumuzun ihtiyacı olan doğru enerji kaynakları, daha genç ve diri bir cildin de olmazsa olmazlarındandır. 'Küçük enerji santralleri’ olarak tanımlanan, içerisinde çok sayıda vitamin, mineral ve protein barındıran kabuklu yemişler ile cildinize kaybolan ışıltısını geri kazandırabilirsiniz. Çiğ ve kavrulmamış olmak şartıyla, fındık, ceviz, badem, yer fıstığı, kestane gibi hücre dostu 'küçük enerji santralleri'ni öğünlerinize ekleyerek, daha canlı bir cilde kavuşup, sağlıkla güzelleşebilirsiniz!
Her yaşta ışıltılı, sağlıklı bir cilde sahip olabilmek için, kendisi küçük ama etkisi büyük kabuklu yemişlerden faydalanılmasını tavsiye eden Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Estetik operasyonların yanında, doğru enerji kaynakları da genç ve diri bir cilt için gereklidir. Çok sayıda vitamin, demir, çinko ve magnezyum gibi mineralleri içeren kabuklu yemişler, hücrelerin sağlıklı bir şekilde yenilenerek, cildin parlaklık ve canlılığını artıran bir etki yaratır. Hücrelerimiz için küçük enerji santralleri olarak tanımlanan bu besinleri sadece vücudunuzun değil, hücrelerinizin ve cildinizin enerji kaynağı olarak düzenli tüketin” tavsiyesinde bulunuyor.
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Çantanızın içindeki enerji
Sağlıklı ve canlı bir cilt için gerekli olan kabuklu yemişler çinko, demir, bakır, selenyum, iyot gibi elementler bakımından da zengindir. Doğada bulunan bu elementler, cildimizin hasarlanmasında ve yaşlanmada önemli rol oynayan serbest radikalleri yok etmede üstün bir nişancı gibidir. Yaşlanmaya ve kansere karşı savaşır.
Kabuklu yemişleri 'küçük enerji santralleri'ne dönüştüren de bu elementlerdir. En pratik tarafı ise kolay taşınabilir olması! Yani arabada, metroda, vapurda, işte ya da yürürken bile çantanızda taşıyabilir, gün içinde atıştırarak güzelleşebilirsiniz. 3 ay boyunca aşırıya kaçmamak şartıyla düzenli olarak tüketerek, güzelleşmek için gerekli olan enerjiyi hücrelerinize depolayabilirsiniz.
Yıpranan saç ve tırnaklarda da etkili
'Küçük enerji santralleri'nin ciltte yarattığı olumlu etkilerden faydalanmak için çiğ ve kavrulmamış olarak tüketilmesi gerekir. Lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar olarak değerlendirilen bu besinlerin aşırıya kaçmadan düzenli olarak tüketilmesi, ciltte detoks etkisi yaratır. Sadece cildin canlandırılmasında değil, yıpranan tırnak ve saçların da iyileştirilmesinde tedavi edici bir etki gösterir. İçerdiği vitamin ve minerallerle saç dökülmesiyle savaşır, kırılan tırnakları tamir eder.
Fındık
Adeta bir antioksidan deposu olan fındık, güçlü bir E vitamini ve folik asit kaynağıdır. Serbest radikallerle savaşarak hücre yenilenmesine, sağlıklı, canlı ve diri bir cilde kavuşmanıza destek olur.Saç ve tırnak tamirini hızlandırır. Aynı zamanda güneşin zararlı ışınlarının neden olduğu kanser türlerine karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Bir avuç fındık, günlük E vitamini ihtiyacını büyük oranda karşılar.
Yer fıstığı
Cildimiz için çok önemli bir antioksidan görevi gören yer fıstığı, metabolizmanın düzenlenmesinde görev alan B1, B3, B6 ve folik asit vitaminleri ile cilt kuruluğunu önleyen E vitamini ve proteinler açısından güçlüdür. Bakır, demir, fosfor ve manganez gibi mineraller açısında zengin donanımıyla kronik hastalıklarla savaşır. Cilde dış faktörler nedeniyle kaybolan nemini geri kazandırır. İçeriğinde bulunan Omega 3 sayesinde saçların sağlıklı ve hızla uzamasını, daha parlak görünmesini destekler.
Ceviz
Çok sayıda vitamin ve mineraller ile güçlü bir antioksidan kaynağı olan ceviz, cildin elastikiyet ve nem kazanmasında aktif rol oynar. İçeriğindeki E vitamini sayesinde ciltteki “foto-yaşlanma”yı ve UV ışınlarının yarattığı tahribatı önlemeye yardımcı olur. Ayrıca cildin nemlenmesine ve yumuşamasına katkı sağlar.
Kestane
İçerisinde bulunan mineraller sayesinde ciltteki ödemi veya şişkinlikleri hızla yok eden bir etkiye sahip olan kestane, bu işleviyle ciltte detoks etkisi yaratır. Bu etkiyle, serbest radikallerle savaşarak ciltteki yorgun görünümü ortadan kaldırır. Cildin alt tabakasında bulunan elastik özelliğin güçlenmesini sağlayarak, yaşlanmayı geciktirir. İltihap önleyici bir besin kaynağıdır. Cilt bakım maskesi olarak kullanıldığında sivilcelerin kolayca kurumasını sağlar.
Antep fıstığı
İçeriğindeki E vitamini sayesinde yaşlanmaya karşı savaşan Antep fıstığı, doymuş yağ asitleri sayesinde cilt kuruluğunu gidererek, cildi nemlendirir. Cildi güneşin zararlı ışınlarına ve kansere karşı korur. Kabuğunda bulunan yağ, cildin nemlenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle kabuğundaki yağ, masaj yağı olarak kullanılabilir. Cildi yumuşatır, ipeksi hale getirir.
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