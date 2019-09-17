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GeriGüzellik Reçeteleri 'Küçük Enerji Santralleri' İle Güzelleşin
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Güzellik Reçeteleri

'Küçük Enerji Santralleri' İle Güzelleşin

Vücudumuzun ihtiyacı olan doğru enerji kaynakları, daha genç ve diri bir cildin de olmazsa olmazlarındandır. 'Küçük enerji santralleri’ olarak tanımlanan, içerisinde çok sayıda vitamin, mineral ve protein barındıran kabuklu yemişler ile cildinize kaybolan ışıltısını geri kazandırabilirsiniz. Çiğ ve kavrulmamış olmak şartıyla, fındık, ceviz, badem, yer fıstığı, kestane gibi hücre dostu 'küçük enerji santralleri'ni öğünlerinize ekleyerek, daha canlı bir cilde kavuşup, sağlıkla güzelleşebilirsiniz!

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Her yaşta ışıltılı, sağlıklı bir cilde sahip olabilmek için, kendisi küçük ama etkisi büyük kabuklu yemişlerden faydalanılmasını tavsiye eden Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Estetik operasyonların yanında, doğru enerji kaynakları da genç ve diri bir cilt için gereklidir. Çok sayıda vitamin, demir, çinko ve magnezyum gibi mineralleri içeren kabuklu yemişler, hücrelerin sağlıklı bir şekilde yenilenerek, cildin parlaklık ve canlılığını artıran bir etki yaratır. Hücrelerimiz için küçük enerji santralleri olarak tanımlanan bu besinleri sadece vücudunuzun değil, hücrelerinizin ve cildinizin enerji kaynağı olarak düzenli tüketin” tavsiyesinde bulunuyor.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Pixabay

2Çantanızın içindeki enerji

Çantanızın içindeki enerji

Sağlıklı ve canlı bir cilt için gerekli olan kabuklu yemişler çinko, demir, bakır, selenyum, iyot gibi elementler bakımından da zengindir. Doğada bulunan bu elementler, cildimizin hasarlanmasında ve yaşlanmada önemli rol oynayan serbest radikalleri yok etmede üstün bir nişancı gibidir. Yaşlanmaya ve kansere karşı savaşır.

Kabuklu yemişleri 'küçük enerji santralleri'ne dönüştüren de bu elementlerdir. En pratik tarafı ise kolay taşınabilir olması! Yani arabada, metroda, vapurda, işte ya da yürürken bile çantanızda taşıyabilir, gün içinde atıştırarak güzelleşebilirsiniz. 3 ay boyunca aşırıya kaçmamak şartıyla düzenli olarak tüketerek, güzelleşmek için gerekli olan enerjiyi hücrelerinize depolayabilirsiniz.

3Yıpranan saç ve tırnaklarda da etkili

Yıpranan saç ve tırnaklarda da etkili

'Küçük enerji santralleri'nin ciltte yarattığı olumlu etkilerden faydalanmak için çiğ ve kavrulmamış olarak tüketilmesi gerekir. Lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar olarak değerlendirilen bu besinlerin aşırıya kaçmadan düzenli olarak tüketilmesi, ciltte detoks etkisi yaratır. Sadece cildin canlandırılmasında değil, yıpranan tırnak ve saçların da iyileştirilmesinde tedavi edici bir etki gösterir. İçerdiği vitamin ve minerallerle saç dökülmesiyle savaşır, kırılan tırnakları tamir eder.

4Fındık

Fındık

Adeta bir antioksidan deposu olan fındık, güçlü bir E vitamini ve folik asit kaynağıdır. Serbest radikallerle savaşarak hücre yenilenmesine, sağlıklı, canlı ve diri bir cilde kavuşmanıza destek olur.Saç ve tırnak tamirini hızlandırır. Aynı zamanda güneşin zararlı ışınlarının neden olduğu kanser türlerine karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Bir avuç fındık, günlük E vitamini ihtiyacını büyük oranda karşılar.

5Yer fıstığı

Yer fıstığı

Cildimiz için çok önemli bir antioksidan görevi gören yer fıstığı, metabolizmanın düzenlenmesinde görev alan B1, B3, B6 ve folik asit vitaminleri ile cilt kuruluğunu önleyen E vitamini ve proteinler açısından güçlüdür. Bakır, demir, fosfor ve manganez gibi mineraller açısında zengin donanımıyla kronik hastalıklarla savaşır. Cilde dış faktörler nedeniyle kaybolan nemini geri kazandırır. İçeriğinde bulunan Omega 3 sayesinde saçların sağlıklı ve hızla uzamasını, daha parlak görünmesini destekler.

6Ceviz

Ceviz

Çok sayıda vitamin ve mineraller ile güçlü bir antioksidan kaynağı olan ceviz, cildin elastikiyet ve nem kazanmasında aktif rol oynar. İçeriğindeki E vitamini sayesinde ciltteki “foto-yaşlanma”yı ve UV ışınlarının yarattığı tahribatı önlemeye yardımcı olur. Ayrıca cildin nemlenmesine ve yumuşamasına katkı sağlar.

7Kestane

Kestane

İçerisinde bulunan mineraller sayesinde ciltteki ödemi veya şişkinlikleri hızla yok eden bir etkiye sahip olan kestane, bu işleviyle ciltte detoks etkisi yaratır. Bu etkiyle, serbest radikallerle savaşarak ciltteki yorgun görünümü ortadan kaldırır. Cildin alt tabakasında bulunan elastik özelliğin güçlenmesini sağlayarak, yaşlanmayı geciktirir. İltihap önleyici bir besin kaynağıdır. Cilt bakım maskesi olarak kullanıldığında sivilcelerin kolayca kurumasını sağlar.

8Kaju

Kaju

İçeriğinde bulunan bakır sayesinde saç dökülmesiyle savaşan kaju, bakır eksikliğinden oluşan sağlık problemlerinin çözümünde etkilidir. Saç dökülmesini engellemesinin yanında, saçların koyulaşmasına yardımcı olur.

9Antep fıstığı

Antep fıstığı

İçeriğindeki E vitamini sayesinde yaşlanmaya karşı savaşan Antep fıstığı, doymuş yağ asitleri sayesinde cilt kuruluğunu gidererek, cildi nemlendirir. Cildi güneşin zararlı ışınlarına ve kansere karşı korur. Kabuğunda bulunan yağ, cildin nemlenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle kabuğundaki yağ, masaj yağı olarak kullanılabilir. Cildi yumuşatır, ipeksi hale getirir.

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23 Nisan özel canlı yayınında Ömür Kurt'un sürpriz konuğu...

23 Nisan’da hayalindeki İyilik Ağacı’nı çizip #İyilikAğacı hashtagi ile @adel.turkiye’yi etiketleyerek paylaşan her bir çocuk için Adel Kalemcilik, bireysel ve kurumsal çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojiler geliştiren bir sosyal girişim olan Ecording ile işbirliği yaparak dronelar vasıtasıyla ağaç tohumlarını toprakla buluşturdu ve çocukların geleceğine yeşile dost bir iz bıraktı.

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