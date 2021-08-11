Ksantan Sakızı (Xanthan Gum) Nedir ve Saç Ürünlerinizde Ne İşe Yarar? İşte, Ksantan Gam'ın Faydaları

Ksantan gam’ın zararları ve yan etkileri var mı? Ksantan gam herhangi bir olumsuz yan etkisi olduğu bilinmemektedir, yani alerjisi olmadığı sürece herkes tarafından kullanılabilir. Ksantan sakızı genellikle mısır, soya, süt ve buğdaydan elde edilir, bu nedenle bu alerjilerden herhangi birine sahipseniz dikkatli olun.