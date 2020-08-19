Kronik Mutsuzluktan Nasıl Kurtuluruz?

Kronik mutsuzluk, kişinin mutlu olacağı şeyleri değil de mutsuz ve ona acı verecek şeyleri sevmesine neden olur. Bunun elbette ki çözümleri var. İşte bazı çözüm önerileri...
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1
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Güven duygusu aşılamak
Mutsuz insanlar genellikle insanlara güvenmezler. Hatta tüm insanların kendilerine zarar verebileceğini düşünürler. İnsanlar zarar da verebilir ancak en yakınınızdakilere, sizi mutlu etmeye çalışan insanlara güvenmek, genelde bir şey kaybettirmez.
2
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Şikayet etmekten vazgeçmek
Mutsuz insanlar genelde her şeyden şikayet eder ve hiçbir şeyden memnun olmazlar. Ancak bu çevredeki insanları da mutsuz eder. Bir şeyden hemen şikayet etmektense sizi mutlu etmeye çalışan kişiyi anlamaya çalışmalısınız.
3
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Empati kurmak
Mutsuz kişiler empati kurma yeteneğinden yoksun olabiliyor. Sadece kendilerini düşünüyorlar ve karşı tarafı anlamayı tercih etmiyorlar. Bazen karşı tarafın da duygu ve düşüncelerini tahmin etmeye çalışıp onu anlamaya çalışmak her iki tarafın da yararına olabilir.
4
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Hobiler edinmek
Hayatı boş yaşamaktansa sizi mutlu edecek hobilere yönelmelisiniz. Hayatta muhakkak sizi de mutlu edebilecek şeyler vardır. Bunları keşfetmek ve hobiye dönüştürmek sizin elinizde.
5
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İletişim kurmak
Çevreyle iletişiminizi tamamen yitirmeyin. Sadece mecbur kaldığınızda konuşmayın. Her zaman konuşup iletişim kurmaya çalışın. Çünkü konuşmak, insanı rahatlatır. Bir derdinizden birine bahsetmek size bir şey kaybettirmez. Aksine sizi mutlu eder ve ferahlatır.
6
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Temiz hava ve bol oksijen sizi mutlu edecek şeylerden biridir. Kendinizi dört duvara kapatıp, o duvarlar arasında sıkışmaktansa her gün dışarı çıkmayı alışkanlık edinin.
7
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Endişe ve korku duygusundan arınma
Endişe ve korku yaşanmaması gereken duygular değil elbette ama her gün her dakika yaşamak insanı tüketir. Yeri geldiğinde yaşamak her zaman en doğrusudur. Her şeyden korkup kaçmamalı ve endişelenmemelisiniz.
8
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Uzman desteği almak
Bazen problemlerimizi tek başımıza çözemeyiz. Bir desteğe, yardım eline ihtiyaç duyarız. Bu gibi durumlarda psikolojik destekler almaktan kaçınmayın. Bir uzman yardımıyla sorunlarınızın üstesinden gelmeyi deneyin.