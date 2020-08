Kronik Mutsuzluktan Nasıl Kurtuluruz?

Endişe ve korku duygusundan arınma Endişe ve korku yaşanmaması gereken duygular değil elbette ama her gün her dakika yaşamak insanı tüketir. Yeri geldiğinde yaşamak her zaman en doğrusudur. Her şeyden korkup kaçmamalı ve endişelenmemelisiniz.