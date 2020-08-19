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Geriİyi Yaşam Kronik Mutsuzluktan Nasıl Kurtuluruz?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Kronik Mutsuzluktan Nasıl Kurtuluruz?
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

Kronik Mutsuzluktan Nasıl Kurtuluruz?

Kronik mutsuzluk, kişinin mutlu olacağı şeyleri değil de mutsuz ve ona acı verecek şeyleri sevmesine neden olur. Bunun elbette ki çözümleri var. İşte bazı çözüm önerileri...

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1Güven duygusu aşılamak
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Güven duygusu aşılamak

Mutsuz insanlar genellikle insanlara güvenmezler. Hatta tüm insanların kendilerine zarar verebileceğini düşünürler. İnsanlar zarar da verebilir ancak en yakınınızdakilere, sizi mutlu etmeye çalışan insanlara güvenmek, genelde bir şey kaybettirmez.

2Şikayet etmekten vazgeçmek
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Şikayet etmekten vazgeçmek

Mutsuz insanlar genelde her şeyden şikayet eder ve hiçbir şeyden memnun olmazlar. Ancak bu çevredeki insanları da mutsuz eder. Bir şeyden hemen şikayet etmektense sizi mutlu etmeye çalışan kişiyi anlamaya çalışmalısınız.

3Empati kurmak
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Empati kurmak

Mutsuz kişiler empati kurma yeteneğinden yoksun olabiliyor. Sadece kendilerini düşünüyorlar ve karşı tarafı anlamayı tercih etmiyorlar. Bazen karşı tarafın da duygu ve düşüncelerini tahmin etmeye çalışıp onu anlamaya çalışmak her iki tarafın da yararına olabilir.

4Hobiler edinmek
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Hobiler edinmek

Hayatı boş yaşamaktansa sizi mutlu edecek hobilere yönelmelisiniz. Hayatta muhakkak sizi de mutlu edebilecek şeyler vardır. Bunları keşfetmek ve hobiye dönüştürmek sizin elinizde.

5İletişim kurmak
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İletişim kurmak

Çevreyle iletişiminizi tamamen yitirmeyin. Sadece mecbur kaldığınızda konuşmayın. Her zaman konuşup iletişim kurmaya çalışın. Çünkü konuşmak, insanı rahatlatır. Bir derdinizden birine bahsetmek size bir şey kaybettirmez. Aksine sizi mutlu eder ve ferahlatır.

6
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Temiz hava ve bol oksijen sizi mutlu edecek şeylerden biridir. Kendinizi dört duvara kapatıp, o duvarlar arasında sıkışmaktansa her gün dışarı çıkmayı alışkanlık edinin.

7Endişe ve korku duygusundan arınma
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Endişe ve korku duygusundan arınma

Endişe ve korku yaşanmaması gereken duygular değil elbette ama her gün her dakika yaşamak insanı tüketir. Yeri geldiğinde yaşamak her zaman en doğrusudur. Her şeyden korkup kaçmamalı ve endişelenmemelisiniz.

8Uzman desteği almak
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Uzman desteği almak

Bazen problemlerimizi tek başımıza çözemeyiz. Bir desteğe, yardım eline ihtiyaç duyarız. Bu gibi durumlarda psikolojik destekler almaktan kaçınmayın. Bir uzman yardımıyla sorunlarınızın üstesinden gelmeyi deneyin.

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