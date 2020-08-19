Kronik Mutsuzluktan Nasıl Kurtuluruz?

Şikayet etmekten vazgeçmek Mutsuz insanlar genelde her şeyden şikayet eder ve hiçbir şeyden memnun olmazlar. Ancak bu çevredeki insanları da mutsuz eder. Bir şeyden hemen şikayet etmektense sizi mutlu etmeye çalışan kişiyi anlamaya çalışmalısınız.