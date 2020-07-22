Kozmetik Ürünlerde Nelere Dikkat Etmeliyiz? Hangi Maddeleri İçermemeli?

Bu nedenle tüp şeklinde ince bir kanaldan çıkan kozmetik ürünler tercih edilmelidir. Bazı kişiler de kuruyan ürünlerine su katarak kullanmak ister. Su katılan ürünlerde de mikroorganizmalar üreyebilir. Kurumuş ürünün zaten bozulmuş olduğu da unutulmamalıdır. Buna en iyi örnek rimellerdir. Kurumuş rimellere su katarak kullanmak göz enfeksiyonlarına neden olabilir. Bazı kozmetik ürünler deri renginde açılma ya da deri üzerinde lekelenmelere neden olabilir. Örneğin bazı saç boyalarının, deodorantların, göz ve dudak kalemlerinin, rujların, diş macunlarının temas ettiği yerde deri renginde açılma gözlenebilir. Bazı koku maddeleri de deri renginde koyu lekeler oluşmasına neden olabilir.



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