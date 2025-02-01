Kova burcunun özellikleri neler? İşte bilmeniz gereken her şey

Orijinal
Bu burç, Zodyak’ın ‘eksantrik profesörü’ gibidir. Yenilikçi ve benzersizdirler, geri kalanımızın hayal bile edemeyeceği şemalar ve fikirler hayal edebilirler. Ayrıca, genellikle gerçekten sıra dışı kıyafetler giyerler veya tuhaf saç modelleri vardır. Toplumumuzda, bu onları genellikle grubun eksantrikleri olarak işaretler.
İnsani
Dünya onların istiridyesidir. Gezegenimizde ve ötesinde neler olup bittiğini umursarlar. Tüm Kova burcu insanlarında derin bir adalet, özgürlükçülük ve hakkaniyet duygusu vardır. Bu onları çoğu zaman alternatif yaşam tarzlarına, kampanyalara, hayırseverliğe ve yeşil politikaya yönlendirir.
Bağımsız
Doğal zekaları, adil fikirlilikleri onlara genellikle geniş bir eklektik arkadaş çevresi kazandırsa da, nihayetinde Kova tek başınadır. İdeallerinden, ahlaklarından veya özgürlük ve bağımsızlık ihtiyaçlarından kimse için taviz vermezler.