Kova burcunun özellikleri neler? İşte bilmeniz gereken her şey

Kova burcunun sembolü, birçok kişinin dünyaya getirdikleri hakikat ve saf niyet armağanlarını temsil ettiğine inandığı su taşıyıcısıdır. Kova burçları çok açık sözlü insanlardır ve entrikalar veya karanlık işler yapmazlar. Size her şeyi olduğu gibi söylerler ve siz bundan hoşlanmazsanız da iki yüzlü davranmazlar. Bazı insanlar onları mesafeli veya soğuk bulurlar, ancak duygularını çoğu kişiden daha gizli tutarlar.

Kova burcunun klasik kişilik özellikleri ve tipleri hakkında bir fikir edinmek için ünlü Kova burçlarına bakmamız yeterli: Harry Styles, Alicia Keys, Kerry Washington, Jennifer Aniston, Shakira ve Oprah Winfrey bunlardan birkaçı.