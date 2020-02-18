Kova Burcunun Ne Kadar Sevilesi Olduğunu Gösteren 7 Neden
Kova burcu olmak ile ilgili sevilecek çok şey var. Eğer bir Kova iseniz, çok şaşırtıcı özelliklere sahipsiniz demektir. Burcunuzun her özelliğini taşımadığınızı düşünseniz bile, mutlaka birkaç tane özelliği kendinizde bulacaksınız. İşte size Kova burcuysanız şanslı olduğunuzu gösteren 7 neden…
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1
Çok girişkenlerdir
Kova burcu olan kişiler çok sosyaldir. Yeni insanlarla tanışmayı ve yeni ortamlara girmeyi seveler. Yeni insanlar hakkında bilgi sahibi olmaktan ve kendileri hakkında bir şeyler paylaşmaktan hoşlanırlar. Ayrıca arkadaşlarına ve arkadaşlarıyla paylaşacakları zamana değer verirler. Sosyallikleri Kova burçlarıyla ilgili sevilecek nedenlerden biridir.
2
Orijinallerdir
Bir Kova, kendini kalabalığı takip etmek zorunda hissetmez. Çok orijinaldir. Kendi oldukları kişi gibi davranabildiklerinde çok rahat hissederler. Orijinal olma yetenekleri, başkalarını Kova’ya çeken bir nedendir.
3
Açık fikirlilerdir
Açık fikirli olmak insanların sevdiği bir özellik ve Kova’lar bu özellikleriyle biliniyor. Hayatlarında kendilerini gösterebilecekleri, yeni ve olağandışı olasılıklara açıklardır. Bu nedenle, hayatın kendilerine sunduğu şeylerden daha fazlasını yaşarlar.
4
Başkalarının kendilerini üzmesine izin vermezler
Yumuşak bir kalpleri olmasına rağmen, başkalarının kendilerini üzmesine izin vermezler. Olmaları gerektiğinde zor olabilirler ve bu iyi bir özelliktir. Kendilerine nasıl moral vereceklerini iyi bilirler. Tekrar ayağa kalkmanın zorluğuyla başa çıkmaktan hiç hoşlanmasa da, durum bunu gerektirdiğinde yaparlar.
5
Akıllılardır
Eğer bir Kova iseniz, büyük olasılıkla çok zekisiniz. Kova’lar akılları ve keskin düşünme yetenekleri ile tanınırlar. Oldukça hızlı bir şekilde öğrenirler. Çoğu zaman sadece bir kez yaptıkları şeyi yeniden rahatlıkla yapabilirler. Bu yeteneklerle birçok farklı kariyere sahip olabilirler.
6
Yalnız olmak sorun değildir
Sosyal olan ama aynı zamanda yalnızlığın tadını çıkaran nadir burçlardan biridir. Kova burcu olanlar yalnızlıktan ve kendi başlarına kalmaktan çok hoşlanırlar. Kendilerine yetebilirler ve bu durumunu hazzını yaşarlar.
7
Şefkatli bir kalpleri vardır
Kova’lar şefkatli bir kalbe sahiptirler. Yardım kuruluşlarına yardım etmeyi ve mümkün oldukça bağışta bulunmayı severler. Ayrıca ihtiyacı olan bir arkadaşa yardım etmek konusunda da oldukça iyiler.