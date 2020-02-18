MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAstro Gündem Kova Burcunun Ne Kadar Sevilesi Olduğunu Gösteren 7 Neden
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Kova Burcunun Ne Kadar Sevilesi Olduğunu Gösteren 7 Neden
Astro Gündem
MAHMURE ÖZEL

Kova Burcunun Ne Kadar Sevilesi Olduğunu Gösteren 7 Neden

Kova burcu olmak ile ilgili sevilecek çok şey var. Eğer bir Kova iseniz, çok şaşırtıcı özelliklere sahipsiniz demektir. Burcunuzun her özelliğini taşımadığınızı düşünseniz bile, mutlaka birkaç tane özelliği kendinizde bulacaksınız. İşte size Kova burcuysanız şanslı olduğunuzu gösteren 7 neden…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Çok girişkenlerdir

Çok girişkenlerdir

Kova burcu olan kişiler çok sosyaldir. Yeni insanlarla tanışmayı ve yeni ortamlara girmeyi seveler. Yeni insanlar hakkında bilgi sahibi olmaktan ve kendileri hakkında bir şeyler paylaşmaktan hoşlanırlar. Ayrıca arkadaşlarına ve arkadaşlarıyla paylaşacakları zamana değer verirler. Sosyallikleri Kova burçlarıyla ilgili sevilecek nedenlerden biridir.

2Orijinallerdir

Orijinallerdir

Bir Kova, kendini kalabalığı takip etmek zorunda hissetmez. Çok orijinaldir. Kendi oldukları kişi gibi davranabildiklerinde çok rahat hissederler. Orijinal olma yetenekleri, başkalarını Kova’ya çeken bir nedendir.

3Açık fikirlilerdir

Açık fikirlilerdir

Açık fikirli olmak insanların sevdiği bir özellik ve Kova’lar bu özellikleriyle biliniyor. Hayatlarında kendilerini gösterebilecekleri, yeni ve olağandışı olasılıklara açıklardır. Bu nedenle, hayatın kendilerine sunduğu şeylerden daha fazlasını yaşarlar.

4Başkalarının kendilerini üzmesine izin vermezler

Başkalarının kendilerini üzmesine izin vermezler

Yumuşak bir kalpleri olmasına rağmen, başkalarının kendilerini üzmesine izin vermezler. Olmaları gerektiğinde zor olabilirler ve bu iyi bir özelliktir. Kendilerine nasıl moral vereceklerini iyi bilirler. Tekrar ayağa kalkmanın zorluğuyla başa çıkmaktan hiç hoşlanmasa da, durum bunu gerektirdiğinde yaparlar.

5Akıllılardır

Akıllılardır

Eğer bir Kova iseniz, büyük olasılıkla çok zekisiniz. Kova’lar akılları ve keskin düşünme yetenekleri ile tanınırlar. Oldukça hızlı bir şekilde öğrenirler. Çoğu zaman sadece bir kez yaptıkları şeyi yeniden rahatlıkla yapabilirler. Bu yeteneklerle birçok farklı kariyere sahip olabilirler.

6Yalnız olmak sorun değildir

Yalnız olmak sorun değildir

Sosyal olan ama aynı zamanda yalnızlığın tadını çıkaran nadir burçlardan biridir. Kova burcu olanlar yalnızlıktan ve kendi başlarına kalmaktan çok hoşlanırlar. Kendilerine yetebilirler ve bu durumunu hazzını yaşarlar.

7Şefkatli bir kalpleri vardır

Şefkatli bir kalpleri vardır

Kova’lar şefkatli bir kalbe sahiptirler. Yardım kuruluşlarına yardım etmeyi ve mümkün oldukça bağışta bulunmayı severler. Ayrıca ihtiyacı olan bir arkadaşa yardım etmek konusunda da oldukça iyiler.

Fotoğraflar: iStock

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi