Kova Burcunun Ne Kadar Sevilesi Olduğunu Gösteren 7 Neden

Akıllılardır Eğer bir Kova iseniz, büyük olasılıkla çok zekisiniz. Kova’lar akılları ve keskin düşünme yetenekleri ile tanınırlar. Oldukça hızlı bir şekilde öğrenirler. Çoğu zaman sadece bir kez yaptıkları şeyi yeniden rahatlıkla yapabilirler. Bu yeteneklerle birçok farklı kariyere sahip olabilirler.