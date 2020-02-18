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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Kova Burcunun Diğer Burçlarla Astrolojik Uyumu
Astro Gündem
MAHMURE ÖZEL

Kova Burcunun Diğer Burçlarla Astrolojik Uyumu

Kova burcu hakkında astrolojik burç uyumluluklarını konuşmak oldukça zor. Çünkü orijinal ve farklı olan Kova burçları tek başlarına harikadır fakat bir ilişki içerisinde ne olur? İşte Kova burçlarının diğer burçlarla uyumları...

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1KOVA - KOÇ

KOVA - KOÇ

Gerçekten süper yaratıcı bir ilişki arayanlar içi, bu eşleşme harikadır. Bu iki burç harika arkadaş edinirler ancak ilişkide daha da iyilerdir. Her iki burcun birbirleri için karşılıklı bir hayranlığı vardır. Koç eşsiz Kova’yı sever ve Kova’lar enerjileri için Koç’ları severler.

2KOVA - BOĞA

KOVA - BOĞA

Bu iki burç istedikleri takdirde dağları yerinden oynatabilirler. Birbirlerini gerçekten anlarlar ve birlikte ideal bir ikililerdir! Bu tür bir ilişkideyken düşünmeniz gereken, ikinizin de dik görüşlü olmasıdır, bu yüzden kavgalara girerken dikkatli olmakta fayda var. Kova, Boğa sinirlendiğinde üzerinde baskı hissedebilirken, kavgaları çözmek eğlenceli olabilir ve birbiriniz hakkında çok şey öğrenebilirsiniz.

3KOVA - İKİZLER

KOVA - İKİZLER

Bu eşleşmedeki cazibe, zihinlerin buluşmasına kadar kaybolacak. Başlangıçta veya fiziksel çekimde çok fazla romantik duygu olmasa da, ikiniz de idealistsiniz. Sorunlar ortaya çıkabilir çünkü ikiniz de kafanızın içinde yaşarsınız, bu yüzden ikiniz de birbirinizle fiziksel yakınlığı unutmadığınızdan emin olun.

4KOVA - YENGEÇ

KOVA - YENGEÇ

Bu eşleşme çok ama çok farklı ama nasıl oluyorsa ikisi de birbirini büyülüyor. Bir Kova bağımsız olmak isterken, Yengeç yakınlığa ihtiyaç duyan ve kendisine ihtiyaç duyan birisini ister. Bu ilişkinin iyi tarafı Yengeç’in sorgusuzca Kova’ya şefkat sunabilecek olması. Kötü tarafı ise, Yengeç mesafeyi kolayca yanlış kullanabilir ve zarar verebilir.

5KOVA - ASLAN

KOVA - ASLAN

Öncelikler söz konusu olduğunda bu ilişki biraz zıt olsa da, ortak noktaları da var. Güç, gurur ve sadakat Kova ve Aslan’ın paylaştığı şeylerden birkaçı. Her iki burcun inatçılığı devreye girdiğinde sorunlar ortaya çıkabilir. Her ikinizin de ilişkide çıkmaza sokma huyu var bu yüzden dikkatli olun ve bir tarafın kendinden ödün vermesi gerektiğini unutmayın.

6KOVA - BAŞAK

KOVA - BAŞAK

Eğer bir Başak burcuna aşıksanız, aslında bir Başak ile anlaşabilecek burçlardan birisinizdir. Sizler hem kaostan nefret eden insanlar hem de birbirinizin zekasına karşılıklı saygı duyan, yaşamı ve insanları anlama arzusuna sahip olan insanlarsınız. İkinizin de gerçekten güçlü bir sorumluluk ve mahremiyet duygusu var, bu yüzden ikiniz de yer ihtiyacını anlıyorsunuz.

7KOVA - TERAZİ

KOVA - TERAZİ

Bu iki burç da hava burcu oldukları ve birbirlerini astrolojik düzeyde anladıkları için birlikte şaşırtıcı ikililerdir. Her ikiniz de duyguları açıklamada pek iyi değilsiniz, dikkatli olun.

8KOVA - AKREP

KOVA - AKREP

Akrep, süper yoğun iletişimleri seven ve duyguları ifade etmede harika olan bir burçtur, bu nedenle aslında Kova’ya biraz nasıl açılacağını öğretmeye yardımcı olabilirler. Bu burçlar birbirlerine ihtiyaç duymalarıyla bir araya gelirler.

9KOVA - OĞLAK

KOVA - OĞLAK

Bu özel eşleştirmenin en güzel yanı, ikinizin de süper güçlü ve kendi kendine yeten insanlar olmasıdır. İkinizin de birbirinize karşı büyük bir saygısı var ve ikiniz de gizlilik hayatı paylaşacaksınız.

10KOVA - BALIK

KOVA - BALIK

Bu süper bir eşleşme olabilir çünkü sadece çekim konusunda değil, aynı zamanda empati ve şefkatle dolu derin bir dostluk olarak başlayacaktır. Yanlış iletişim ve yanlış anlama konusunda sorunlarınız başlayabilir. İkiniz de birbirinizi nasıl anladığınıza dikkat edin.

11KOVA - YAY

KOVA - YAY

Bu eşleşme huzursuzluk ve bağımsızlık ile ilgilidir. Bu özel burçlar aynı zamanda birçok ideali, manevi kaygıyı da paylaşırlar ve gerçekten ilişkilerinden bir şeyler inşa etmek isterler. Sonunda kavgaya yol açabilecek bu eşleşmede meydana gelebilecek ateşli tartışmalar konusunda dikkat etmek gerek.

12KOVA - KOVA

KOVA - KOVA

Kova ve Kova burcu ilişki pozitif şeylerden başka hiçbir şeye odaklanmayan bir ilişkidir. İkiniz de aktif ve baskı altında devam edebilen kişiliklersiniz. Bu eşleşme güzel bir şekilde ilerler fakat Kova’nın duygularını ifade etme ve fikirlerini paylaşmaları konusunda sıkıntıları vardır.

Fotoğraflar: iStock

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