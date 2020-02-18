Kova Burcunun Diğer Burçlarla Astrolojik Uyumu

KOVA - BAŞAK Eğer bir Başak burcuna aşıksanız, aslında bir Başak ile anlaşabilecek burçlardan birisinizdir. Sizler hem kaostan nefret eden insanlar hem de birbirinizin zekasına karşılıklı saygı duyan, yaşamı ve insanları anlama arzusuna sahip olan insanlarsınız. İkinizin de gerçekten güçlü bir sorumluluk ve mahremiyet duygusu var, bu yüzden ikiniz de yer ihtiyacını anlıyorsunuz.