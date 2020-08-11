Koşuya Yeni Başlayanların Yaptığı 5 Büyük Hata

SADECE KOŞMAK Koşma ile ilgili en büyük yanılgılardan biri, fiziksel zindelik için her şeyi kapsayan ve diğer tüm egzersiz türlerinin yerini alabileceğidir. Aslında tam tersi doğrudur. Bu sık karşılaşılan bir maraton antrenmanı hatasıdır. Daha uzun mesafeler koşmak istiyorsanız, vücudunuzun alt kısmının birkaç kilometre koşmanın etkisinden kurtulabilmesi için vücudunuzu güç antrenmanı ve esneklik antrenmanları ile hazırlamanız gerekir. Koşmanın yanı sıra bir miktar direnç veya kuvvet antrenmanı yapan koşucular, yalnızca koşanlara göre aşırı kullanımda yaralanmaya maruz kalma olasılığının yarısı kadar. Daha güçlü koşucular kendilerini daha az çabayla koşarken bulurlar, bu da koşmanın daha kolay olduğu anlamına gelir.