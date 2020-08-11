Koşuya Yeni Başlayanların Yaptığı 5 Büyük Hata

Birçoğumuz yeni normalde en güvenli ve etkili egzersiz şekli olarak koşmaya yöneldi. Koşmak, formda kalmanın, endorfin salgılamanın ve dışarıda eğlenmenin gerçekten en güzel yoludur . Bununla birlikte, düzenli olarak koşmaya başlamak istiyorsanız, bu konuda bilinçli olmanız çok önemlidir.
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Koşu uzmanı olan Nick Kafker, tüm koşucuların% 70'inin her yıl bir yaralanma yaşadığını söylüyor. İster koşuda yeni olun, ister bir maraton için antrenman yapın, bu 5 yaygın koşu hatasından kaçının!
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ÇOK FAZLA KOŞMAK
Güzel bir günde koşuya çıkma hissi gibisi yoktur. Bu duygu hızla bağımlılık yapabilir ve birçok insanı uzun koşuları günlük rutinlerine dahil etmeye yönlendirir. Bu bazıları için işe yarayabilirken, daha az deneyimli koşucular için tehlikeli olabilir. Fizyoterapist Michael Conlon, ''İki günde bir koşarsanız, sağlam bir temel oluşturmanız altı ila sekiz hafta sürer. Mesafenizi takip etmeniz gerekiyor, kademeli artırmalısınız ve ne kadar çok kilometre koşarsanız, yaralanma şansınızın o kadar yüksek olur. Koşunuzu kademeli olarak artırın her gün yoğun şekilde koşmayın.'' dedi.
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ÇOK HIZLI KOŞMAK
Yavaş gitmekten asla utanmayın! Her koşu bizi nefessiz bırakacak bir antrenman değildir. Kendinizi zorlamak ödüllendirici olsa da, her zaman olabildiğince sert ve hızlı koşmanıza gerek yok. Hafta boyunca koşu temponuzu karıştırdığınızdan emin olun. Hızdaki değişkenlik, vücudunuzun uyum sağlamasına ve aktif iyileşmeyi teşvik etmesine izin verecek, böylece bir sonraki koşunuzda daha iyi hissedeceksiniz.."
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SADECE KOŞMAK
Koşma ile ilgili en büyük yanılgılardan biri, fiziksel zindelik için her şeyi kapsayan ve diğer tüm egzersiz türlerinin yerini alabileceğidir. Aslında tam tersi doğrudur. Bu sık karşılaşılan bir maraton antrenmanı hatasıdır. Daha uzun mesafeler koşmak istiyorsanız, vücudunuzun alt kısmının birkaç kilometre koşmanın etkisinden kurtulabilmesi için vücudunuzu güç antrenmanı ve esneklik antrenmanları ile hazırlamanız gerekir. Koşmanın yanı sıra bir miktar direnç veya kuvvet antrenmanı yapan koşucular, yalnızca koşanlara göre aşırı kullanımda yaralanmaya maruz kalma olasılığının yarısı kadar. Daha güçlü koşucular kendilerini daha az çabayla koşarken bulurlar, bu da koşmanın daha kolay olduğu anlamına gelir.
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UYGUN AYAKKABI GİYMEMEK
Dört kez Boston Maratonu galibi Bill Rodgers'ın dediği gibi, "Koşmayı sevmek istiyorsan ayakkabılarını sevmelisin." Hatta rahat ayakkabıların koşu yaralanmaları riskini azaltma olasılığının daha yüksek olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır .
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ACIDAN KAÇMAK
Conlon, "Acı, vücudun size bir şeylerin yanlış olduğunu söylemesinin yoludur" dedi. Vücudunuzu tanıdıkça, acı ile keskin ağrı arasındaki farkı anlayacaksınız. Koşarken ağrı hissederseniz durun. Ağrı her seferinde kötüleşirse, kronik bir yaralanmayı önlemek için er ya da geç bir doktora başvurun. Bu yönergeleri izlerseniz, vücudunuzun neler yapabildiğine şaşırabilirsiniz - ve bir karantina hobisini ömür boyu sürecek bir tutkuya dönüştürebilirsiniz.