Koşu Nasıl Verimli Hale Getirilir? İşte 7 İpucu...
Günlük yaşantınızın koşturmacasında yapılabilecek en iyi spor dallarından biri olan yürüyüş ve koşu, vücudunuzu zinde tutmanın en önemli iki yoludur.
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1
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Her gün düzenli olarak yapılan koşular hayatınızın bir parçası haline geldiğinde zamanla vazgeçilmeziniz olur. Öyleyse yoğun iş ve ev hayatınızın yanında kendinize bir iyilik yapın ve kaliteli bir koşu için size yardımcı olacak bu önemli ipuçlarına mutlaka bir göz gezdirin!
2
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Kendinize uygun bir koşu ayakkabısı seçin
En önemli koşu ipuçlarından biri, sizin için en doğru koşu ayakkabısını seçmektir. Konforlu bir spor ayakkabıyla eklemleriniz daha iyi hisseder, hatta daha verimli koşarsınız. Sizin için doğru koşu ayakkabısına sahip misiniz?
3
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Bazı koşularda gerekirse kendinizi zorlayın
Hızlı çalışmayı antremanınıza entegre ettiğiniz zaman daha hızlı bir koşucu olabilir ve aynı zamanda metabolizmanızı güçlendirebilirsiniz. Çok çabuk yoruluyor ve her gün yürüyüşe çıkmakta zorlanıyorsanız, birkaç dakika boyunca zihninizi bu duruma hazırlayın ve her şeyi yapabileceğinizi düşünün. Evden çıkmayı başardığınızda yeni güne her zamankinden daha motive başlayacağınızı unutmayın.
4
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Motivasyonunuzun her zaman yüksek olmayacağını kabul edin
Bazı günler yüksek enerjinizle daha uzun süre koşmak sizin için çok kolay olabilir, bazı günler de kolunuzu bile kaldıracak gücünüz olmaz koşu parkurunu tamamlamakta güçlük çekersiniz. İniş çıkışlar yaşayabileceğinizi kabul edin, ancak pes etmediğiniz sürece tam olarak doğru yoldasınız demektir.
5
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Bu zamanların tadını çıkarın
Koşmak, havaya girmek, hayatınızı yansıtmak ve etrafınızdaki manzaranın tadını çıkarmak için iyi bir fırsat olabilir. Meditasyon yaparak kendinize ayırdığınız vakti değerlendirmeye bakın!
6
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Koşu hızınızı değiştirin
Her koşu sürekli olarak hızlı veya yavaş olmamalı. Daha verimli bir koşu için hızınızı sürekli değiştirin. Haftada 2 gün yavaş, 1'i orta hızda ve 3'ü hızlı olmak üzere zamanınızı planlayabilir ve kondisyonunuzu yükseltebilirsiniz.
7
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Kendinizle yarışın
Spor yaparken herkesin aynı hızda performans göstermesi mümkün olmayabilir. Kendi hızınızı kendiniz belirleyin ve etrafınızdaki diğer koşuculara yetişmeye çalışmayın. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınıza emin olduğunuzda başka hiçbir şeyin önemi kalmaz.
8
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Zevk almaya bakın
Koşarken aynı zamanda eğlenceli vakit geçiriyor musunuz? Spor yaparken asıl amacınız zevk almak, eğlenmek ve bunu yapabildiğiniz için kendinizle gurur duymak olmalı. Bazı insanlar için koşmak göründüğünden daha zor olabilir, bunu aştığınız ve ayaklandığınız için bu değerli vakti size verilmiş bir hediye olarak görün.