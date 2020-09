Koşu Nasıl Verimli Hale Getirilir? İşte 7 İpucu...

Bazı koşularda gerekirse kendinizi zorlayın Hızlı çalışmayı antremanınıza entegre ettiğiniz zaman daha hızlı bir koşucu olabilir ve aynı zamanda metabolizmanızı güçlendirebilirsiniz. Çok çabuk yoruluyor ve her gün yürüyüşe çıkmakta zorlanıyorsanız, birkaç dakika boyunca zihninizi bu duruma hazırlayın ve her şeyi yapabileceğinizi düşünün. Evden çıkmayı başardığınızda yeni güne her zamankinden daha motive başlayacağınızı unutmayın.