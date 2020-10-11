Koşu mu Yürüyüş mü Daha Sağlıklı?

“GÜNDE 6 GÜN EGZERSİZ YAPIP 1 GÜN ARA VERİN” Özellikle solunum kaslarının dengeli şekilde güçlenmesi önemlidir. Fakat bu body egzersizlerine dönerse, kocaman kol ve göğüs kasları olursa biz bu durumu sağlıklı olarak görmüyoruz. Aşırı egzersizle şişirilmiş kaslarda sadece kaslarımız değil aynı zamanda kalp üzerinde de bazı kasılma ve genişlemeler oluyor. Temel prensip fizyolojik olarak normale yakın ve normali devam ettirecek düzeyde bir egzersiz yapmaktır. Normalin üzerine çıktığınız anda bir hata yaparsınız. Bir hafta yatıp bir gün çıkıp top oynamayın. Ya bir yerinizi kırarsınız ya da kalbinizi bozarsınız. O nedenle rutinde günlük yaşama yaydığımız egzersizler bizim için oldukça önemlidir. Bunun süresi de haftada 4 gün değil, en az 4 gündür. En ideali ise haftada 6 gün yapıp 1 gün ara vermektir. Ama yapabiliyorsanız günlük en az 10 bin adım atıp bunu hayatınızın bir parçası haline getirmenizdir.