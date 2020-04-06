Koronavirüsten Korunurken Tetiklenen 7 Cilt Sorunu

Son haftalarda hiç olmadığı kadar sabunla, dezenfektanla ve kolonya ile temas eder olduk. Uzun süre eldiven ve maske kullanıyor, evde kalmamız nedeniyle de güneşten daha az yararlanıyoruz. Tüm bunlara bir de yeni koronavirüsün (Covid-19) yarattığı panik havası de eklenince; egzama başta olmak üzere, çeşitli cilt hastalıklarının tetiklenmesi kaçınılmaz oluyor.