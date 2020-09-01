Koronavirüsten Korunmak İçin Cinsel Hayatta Dikkat Edilmesi Gerekenler

Koronavirüs Pandemisi İnsan Psikolojisini Nasıl Etkiledi? Bugüne kadar pandemi ile tanışmamış olan dünya popülasyonu, problemi ruhen, beyinen anlayamadan ani kısıtlamalara maruz kaldı. İnsanların özgürlükleri kısıtlandı, maddi ve manevi zarara uğradı. Ve bu süreç çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşti. Ani değişim insanlar üzerinde korku, panik, anksiyete ve depresyona yol açtı. Gelecek kaygısı ve ne olacağını kestirememek insanlarda çaresizlik ve duygusal dalgalanmalara yol açtı. Biliyoruz ki negatif duygular cinsel hayatı direk olumsuz etkiler. Sağlıklı bir cinsel hayat için fiziksel, duygusal, mental ve sosyal hayatın da iyi olması gerekir. Mevcut durumda da koronavirüs pandemisinin cinsel hayatı olumsuz etkilediği yadsınamaz bir gerçektir.