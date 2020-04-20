Koronavirüse Pastilli Savunma: Virüsün Akciğere İnmesini Engelliyor

Virüsün boğazımızdan aşağıya inmemesi çok önemli Polifenol dediğimiz bir madde var ve bu maddeyi taşıyan bitkiler virüslerle mücadelede önleyici olarak önemli yer tutuyor. Örneğin nar kabuğunda virüslerin yayılmasını önleyici madde bulunuyor, Bunun yanında zerdeçal, zencefil, adaçayı gibi polifenolik maddelerce zengin bitkilerde önleyici olarak fayda sağlıyor. Virüsün boğazımızdan aşağıya inmemesi çok önemli.