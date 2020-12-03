Koronavirüse Karşı 'Pul Biberli Çorba' Önerisi

Ancak hem tokluk hissiyatı vermesi hem de lif açısından zengin olarak kilo vermeye yardımcı olması açısından çorbanın içeriği çok önemlidir. Mevsim sebzeleri, kuru baklagiller, bulgur, esmer pirinç gibi tahıllar, sağlıklı ve az miktardaki yağ ve baharat içeriğiyle diyetimizde gönül rahatlığıyla yer alabilecek olan çorbaları fazla miktarda ve hayvansal yağ ekleyerek, pirinç, makarna, erişte, şehriye ve beyaz unu ekleyerek tehlikeli hale getirmemeliyiz.