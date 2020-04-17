Koronavirüse Karşı Ev Temizliğini Nasıl Yapmalıyız?

Alerjik nezle ve astımı olan çocuklar, evdeki temizlikten nasıl etkilenmez? Evde kaldığımız bu günlerde; çocukların da evde olması nedeniyle, temizlik yapılırken çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü alerjik nezleli çocukların burunları, astımlı çocukların akciğerleri çok hassastır. Özellikle; klorlu çamaşır suları kokuları nedeniyle alerjik nezleli ve astımlı çocuklarda tetiklenme meydana gelebilir.



Bunun sonucu olarak çocukta; burun tıkanması, hapşırmalar, nefes sıkışması ve öksürme görülebilir. Bu da, acil servise başvurmaya neden olabilir. Bu durum, şu anki dönemde riskli olacaktır. Bu nedenlerden dolayı; özellikle çocukların evde olduğu bu dönemde, çocukların temizlik yapılırken diğer odada olması ve kokusu az olan hidrojen peroksit içeren çamaşır suların kullanması çok faydalı olacaktır.