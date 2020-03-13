Koronavirüse Karşı En Koruyucu Maske: Kendi Bağışıklık Sisteminiz

Koronavirüs bağışıklık sisteminiz güçlüyse sizi öldürecek bir virüs değildir Maalesef koronavirüs her yere yayıldı ve ülkemizde de görüldü. Çoğunluk panik halinde. Öncelikle sakin olunması gerekir. Koronavirüs bağışıklık sisteminiz güçlüyse sizi öldürecek bir virüs değildir. Herkes maske peşinde, maskeler karaborsaya düşmüş durumda.



Unutmayın, bu virüse karşı en korucu maske, sizin kendi bağışıklık sisteminiz. Daha koruyucu bir maske yok. Metro istasyonlarında satılan kâğıt maskeler sizi korumaz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz en önemlisi.