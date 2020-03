Koronavirüse Karşı Bağışıklık Sistemini Güçlendirecek 11 Öneri

1) C vitamini Bağışıklık deyince akla ilk gelen destekleyicilerden biri vücudu enfeksiyon ve bakterilerden koruyan C vitaminidir. Serbest radikallerle savaşarak antioksidan olarak görev yapmaktadır. Hava kirliliği, sigara dumanı ve UV ışını serbest radikal oluşumunu tetikleyerek vücutta hücre zarına ve DNA’ya zarar vermektedir. C vitamini gibi antioksidanlar serbest radikallerin hücreye zarar vermesini önler hem de vücudu enfeksiyon ve bakteri toksinlerinden korur.