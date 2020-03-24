Koronavirüse Karşı Bağışıklık Sistemini Güçlendirecek 11 Öneri

10) Yeterli ve düzenli uyku Gece uyunamaması veya süre olarak az uyunması bağışıklık sistemi ve metabolizmanın düzgün çalışmamasına yol açmaktadır. Daha sağlıklı ve daha uzun bir yaşam için uykunuzu ve uykuya ayırdığınız saatleri önceliğiniz haline getirin. Yapılan bir çalışmada uyku hormonu olarak bilinen melatoninin serbest radikaller ve diğer toksinlerle savaşan mükemmel bir hormon olduğu ortaya çıkmış. Düzensiz ve az uyuyan kişilerin vücut direnci zayıfladığı için hastalıklara yakalanması daha kolay olmaktadır. Günde en az 6-8 saat arası uyku hastalıklardan korunmak ve sağlıklı bir yaşam için gereklidir.