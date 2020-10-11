Beslenme Önerileri İHA

Koronavirüse Karşı Bağışıklık Nasıl Artırılabilir?

Beslenmenin sağlık ve hayat kalitesi açısından en önemli unsur olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için probiyotikten zengin besinlere önem verilmesi gerektiğini söyledi. Bağışıklığı güçlendirmek için önerilerde bulundu, koronavirüse karşı bağışıklığın nasıl artırılabileceği konusunda bilgi verdi.