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GeriBeslenme Önerileri Koronavirüse Karşı Bağışıklık Nasıl Artırılabilir?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Koronavirüse Karşı Bağışıklık Nasıl Artırılabilir?
Beslenme Önerileri
İHA

Koronavirüse Karşı Bağışıklık Nasıl Artırılabilir?

Beslenmenin sağlık ve hayat kalitesi açısından en önemli unsur olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için probiyotikten zengin besinlere önem verilmesi gerektiğini söyledi. Bağışıklığı güçlendirmek için önerilerde bulundu, koronavirüse karşı bağışıklığın nasıl artırılabileceği konusunda bilgi verdi.

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Bağışıklık sistemini güçlendirmek için güne kahvaltıyla başlanmalı ve herhangi bir sağlık problemi yoksa her gün bir yumurta tüketilmesi gerekir.

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Tam tahılları tüketmeyi ihmal etmeyin. Yağlı tohumları beslenmenize ekleyin. Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemini destekleyen E vitamini içerir. Bu nedenle beslenmenizde mutlaka yağlı tohumlara yer verin.

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Bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda ön plana çıkan ögeler ise A, C, E vitaminleri ile çinko minerali oluyor. Omega-3 yağ asitleri de yine immün sisteminin en güçlü destek kuvvetlerinden biridir.

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Mevsime uygun beslenerek aslında bu saydığımız tüm besin ögelerini, kolaylıkla bağışıklık sistemimize sunabiliyoruz. Özellikle de mevsimine göre taze sebze, meyve tüketimi çok önemlidir. C vitamini ve beta karotenden zengin sebze, meyveleri diyetimizde bulundurmalıyız.

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Çinko içeren balık, yumurta, sütle birlikte tam buğday içeren tahıl ürünlerini de tüketmeliyiz. Keten tohumu, omega 3 kaynağı olarak bilinir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

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Maydanoz, yeşilbiber, portakal, kivi, enginar gibi sebze ve meyveler yüksek miktarda C vitamini; zeytinyağı, ceviz, kaju ve türevleri E vitamini; havuç, ıspanak, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan beta karoten içerir.

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Sarımsak hem yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti hem de sağlık için şifa olarak kullanılır. A, B, C vitaminleri, sülfür bileşikleri, aminoasitler, kalsiyum, çinko magnezyum minerallerini içerir. Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir.

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Çorbalarda ve et yemeklerinde kullanılabilir. Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından zengindir. İçtiğiniz suya ceviz büyüklüğünde taze zencefil ekleyebilirsiniz.

Fotoğraflar: İngimage, İstock

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